「反獨促統」是中共對台政策方針，在「武統」與「和統」兩個極端中間，也有人提出「智統」、「逼統」與「融合發展」。最新一種說法則是「合作性統一」的「合統」。美國之音最近專訪了主張「合統」的台灣國際戰略學會理事長王崑義，他表示，兩岸不見得馬上要變成一個國家，但可以試著從一些無關乎政治的領域展開合作，不要凡事敵我相對，作為兩岸關係正向發展的起點。文中採訪所談只代表王崑義個人的觀點。

台灣陸委會日前的「兩岸關係之現況與未來發展」報告指出，中共以「反獨促融、反外部勢力干涉」為對台工作重點，並加大對台政軍施壓。

台灣國防部8月31日公佈的「110年（2021年）中共軍力報告書」，指共軍在渡海登陸方面加速提升對台「立體登陸」的作戰能量，意指傳統登陸外，可能包括空降、機降等新興方式，顯示中共從不放棄武力犯台。

2020年初起，中國涉台圈充斥著武統言論，並在蔡英文總統連任後達到最高峰，連「鴿派」學者也在中國媒體《環球時報》發表「台灣被統一正在加速」的言論。

但今年3月25日中國領導人習近平到福建視察，指示要「勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。此後，「融合發展」變成兩岸關係的新名詞，不少有關「融合發展」的研討會召開，以「融合發展」為主題的評論文章發表在中國和香港的媒體上宣傳。7月1日中共百年黨慶，習近平「推進祖國和平統一進程」的談話，為中共對台政策定調，鷹派噤聲。

和統定調 武統公開場合沒有聲音

台灣國際戰略學會理事長王崑義在今年7月29日、30日以視訊方式參加在廣西南寧舉行的「2021年兩岸關係研討會」時就觀察到，與會的上百名中國學者仍保持以「反獨促統」為主基調，「武統」在公開會議裡幾乎消聲匿跡，只有一位廈門大學台研院教授表示「不排斥武統」，但並沒有其他人附和。

王崑義在接受美國之音專訪時表示：「這一次的情況，『反獨』反而是主力，『促統』的聲音倒是沒有那麼強烈，因為大家可能也知道在民進黨執政之下，『促統』不見得討好，所以最重要就是說，對於美國跟台灣的關係希望能從一個反獨的角色裡面切進去。這次的研討會裡面，感覺現在『反獨』是他們的主旋律就是了，而且『反獨』以前就是反獨而已，這次是把『反獨』跟外國干預、就是跟美國的干預結連在一起，特別強烈。」

事實上，在時間可能會拖得很長的「和統」和代價可能會付出太高的「武統」兩個極端之間，還有其他解決兩岸關係的手段此前曾被提出討論。例如上海台研所副所長倪永傑在去年底曾提出「智統」，意即文明統一，包括三部分：一是制定新憲法，按照「一國兩制」台灣方案完成統一；二是採取軍事、外交、法律等手段定向、定點、定時打擊、清剿台獨勢力；三是中國與外國反華勢力的較量持續進行，當中國統一的正能量足以阻擋反華勢力的負能量時，統一就會水到渠成。

不過，王崑義認為，「智統」讓台灣只能處於被動的「被統一」，而且方法上也有些不現實。例如「制定新憲法」這一項，雖然台獨人士希望為台灣「制定新憲法」，但是台獨的憲法目的跟統一背道而馳，所以兩岸若想共同「制定新憲法」，光吵架就吵不完，所以先求制憲再談統一，顯然不切實際。

智統與逼統

另一種方案是「逼統」。今年5月底，中國一個軍方網站「崑崙策」發表了一篇題為「『逼統』：大陸統一台灣第3種方式！」的文章，內容講述在不放棄武力統一且在對台灣實行武統之前，對台灣實施政治、經濟、貿易、民生、金融、外交、文化、教育、科技、旅遊、財產、身份、法律、職業生涯、宣佈黑名單、封鎖海峽、佔領外島等一系列的、組合的、綜合的手段，逼迫台灣當局與大陸實現統一。

對於「逼統」的方案，王崑義認為，這種以高壓手段逼迫台灣與大陸統一的做法，不會被台灣所接受。

他說：「現在兩岸之間，其實你要談武統，大家不喜歡，而且也不願意，因為這個會毀掉台灣的所有。你要談和平統一又沒有策略。當然，大陸的學者也很努力在談一些什麼北平模式啦，然後智統，還有人說要逼統。用這麼多統，基本上這些多多少少都還是有一些軍事壓迫的那種味道存在，所以它會形成這種台灣還是被逼的、壓迫到非跟它統一不可的這樣的一個方式。」

但是，王崑義說，如果從合作性的角度來看，兩岸其實可以合作的範圍很大。因此，他把國際社會「合作性安全」的概念轉移到兩岸關係上，在「2021年兩岸關係研討會」上提出「合作性統一」的「合統」，作為另一種思考。

他說，冷戰結束後，軍事安全的需求降低，各方開始提出各種其他方面的安全概念。例如，加拿大前外長克拉克（Joe Clark）1990年9月在聯合國大會中提出了「合作性安全」說法。這個概念是指在沒有特定藍圖、計劃與組織下，以一種非正式途徑、彈性漸進及結果取向的方式，逐步建構亞太安全體系。

王崑義說，從過去「合作性安全」理念在亞太地區推動的過程來看，「合作性安全」強調在建立安全對話習慣與管道的核心精神下，只要能促進亞太區域安全體系的穩定發展，任何形式的安排都應積極加以促成。這一務實的理念讓非官方的協商模式在落實「合作性安全」時扮演重要的角色，也就是由學界、民間團體及以私人身份出席的政府代表，透過非正式的機制共同協商亞太安全問題。

「合統」可從三方面著手

王崑義表示，「合作性統一」可以從三方面著手，兩岸在「非傳統安全」領域尋求合作，比經濟發展上的較量，要更具人道主義。

他說：「比如說災難性的合作，從四川震災，然後台灣的火車災難，還有最近的鄭州水災，蔡英文、賴清德還有蘇貞昌都有發文關懷對方，國台辦也說感謝台灣各界的關心，這就是一個很好的互動。所以災難之間的合作、救援的合作，這是可以開展的，這是一個。」

第二個，是基礎建設的合作。王崑義表示，中國近年來在高鐵、高速公路還有跨海大橋等基礎建設上都有不錯的發展，像是福州到平潭鐵公路兩用的「平潭海峽公鐵大橋」已經開通，全球海拔最高的京藏高速公路也已部分通車。台灣的鐵路建設與管理則幾乎還停滯在1970年代鐵路電氣化的「十大建設」時代，今年4月太魯閣號事故導致49人罹難還殷鑒不遠。即使台灣高鐵也是使用日本上個世紀的技術，近來沒有新的發展。他說，如果未來台灣高鐵想延伸至宜蘭或花連、台東，依台灣過去經驗一定是找日本建築師來協助規劃，「但如果中國有比較好的技術，為什麼不能連結？」

他說：「（中日）雙方面引進來去做當然也可以，並不因為說它是中資就一定要非要排斥不可。你以取別人之長來建構自己之短，這也是一個很好的合作性項目。這個東西都不需要預設『九二共識』或『一中原則』為前題，就是多做少說，這是一個。」

昆義表示，第三個可以合作的領域是半導體晶片。他說，半導體是台灣的強項，台灣掌控了全球65%的晶片製造，中國只有5%。台灣有高水準的技術，中國有全球最大的消費市場，台灣可以建構類似大中華圈的晶片供應鏈，而不見得只做美國的供應鏈而已，兩岸可以彼此互利。

王崑義說，雖然很多人會質疑台灣的尖端科技怎麼可以拿去給中國模仿「山寨」，但他表示：「這個東西就是又是回到一個敵對的思維，才會不給你（中國）。現在是講合作性的思維，合作性為什麼推到（延伸達到）統一，就是大家都有都受惠，那這個很自然就達到這種統合的目標。現在你把它反過來就是說，兩岸是可以和平共處的，不見得變成一個國家，但是可以和平共處，然後在某些領域裡面，大家都可以合作，這才是合作性安全的一個思維。」

王崑義表示，不論是融合發展，還是合作性統一，都不宜過度解讀為兩岸馬上就要統一融合，這是階段性的，目的是讓兩岸越來越親近。他強調，這不是哪一個黨派執政的問題，而是一個國家政策的問題，不管誰來執政，都應該要維繫兩岸的和平與穩定，這是一個最重要的原則。

（本文授權中時新聞網刊登）

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