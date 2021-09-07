蔡英文8月31日在「凱達格蘭論壇」致詞時稱，台灣不走向軍事對抗，盼與「鄰國」在和平、穩定、且互惠的原則下共存。她提到了台灣的「neighbors」，採用的是複數，按地理而言，台灣的「neighbors」就是中國大陸、日本、菲律賓等，但在中文新聞稿上，官方採用「鄰國」一詞，英文應為「neighboring countries」。此種故弄玄虛的譯法，顯示蔡英文咬文嚼字，用意在刻意混淆視聽，令人測度。只要略為想像揣摩，「鄰國」一詞只符合將中國大陸代入。「盼與中國大陸在和平、穩定且互惠的原則下共存」，文之成理，蔡英文偏偏不願以中國大陸來表述。

蔡英文和其幕僚故弄玄虛，模糊其辭、借用英文「鄰居」暗指中國大陸看得出非逞一時之快，若然是口誤，蔡英文應樂意公開澄清糾謬，至今未見有任何舉動，只能臆測是有人指授下的精心作為。民進黨立院黨團副幹事長蔡易餘表示，「台灣就是中華民國，我們就是一個主權獨立的一個國家，所以鄰國這個是沒有問題的」，顯然地暴露了「鄰國」就是中國大陸的本意。

同場的美國駐聯合國前大使克拉芙特（Kelly Craft）在論壇表示，希望台灣成為四方安全對話（Quad）的一員。而蔡英文在此場合採用「鄰國」一詞除了企圖搏取台獨分數外，主要向Quad成員展示台灣手上的籌碼。「鄰國」一詞非出自蔡英文之口，若然中國大陸在軍事上反應激烈，Quad可以找到在台海的介入點，即台灣在Quad領導人會議前夕擺出台灣的價格券標單，要求Quad向台灣出價投標的政治賭博。台灣當然希望加入Quad，意圖借外力來介入台海，一旦Quad對台灣加入一事展開會商，更大的危機隨即殺至。

民進黨籍的立法院長游錫堃日前在媒體投書撰文，稱早前他在向民主國家呼籲「台海有事，將立即外交承認台灣」以「警告中共」，但並不等於「要外交承認台灣，只能是台海有事」。游錫堃似乎對「台海有事」期待得很，恨不得快刀斬亂麻，克日實現。他似乎認為「台美建交」可以阻止大陸武統。

國台辦發言人朱鳳蓮9月2日指出，民進黨當局不斷進行謀「獨」挑釁，妄想藉助外部勢力「以武拒統」，是台海和平穩定的嚴重威脅，是將台灣民眾推向災難，只會自取滅亡。國台辦罕見地採用「自取滅亡」的嚴厲一詞，顯示兩岸關係愈益緊繃，已徘徊在毫無對話的阨隘。

由蔡英文的「中華民國台灣論」與「鄰國論」，以至游錫堃的「台美建交論」，是相貫的一脈相承。前者「中華民國台灣論」是對島內，後者是向對岸宣示立場。民進黨在1個月內先後發出「台美建交論」和「鄰國論」，其結果只會與蔡英文聲稱的盼與「鄰國」在和平、穩定下共存相違背。此類言論無助化解兩岸現時之僵局，更與和平穩定的目標愈走愈遠，民進黨似乎心存僥倖，抱著中國大陸在中美博弈高峰之時難對台下手的時機，精心策畫「鄰國論」，只能說民進黨政府是將台灣全島民眾綁定與對岸作賭。

（作者為中國大陸全國港澳研究會會員）

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