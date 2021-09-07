《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，69.2%民眾支持恢復徵兵制；但如果兩岸真的爆發衝突，僅有40.9%民眾願意讓自己或家人上戰場保衛台灣！

民意受到很多因素影響，而人也是會說謊的。當政治宣傳，媒體、甚至1450灌輸的主流意見是恢復徵兵制，超過6成的受訪者支持恢復徵兵制，反映的是「社會期望值」影響下的「偽民意」。如果兩岸真的爆發軍事衝突，卻只剩下4成的民眾願意自個兒或家人上戰場，反映的，卻是人們心裡的「真實畏懼」。

調查單位若是提供獎勵或懲罰，民調結果肯定大不同。譬如，回答願意上戰場的，比照第二類名單，優先接種BNT或莫德納疫苗，猜猜看，回答願意上戰場的比例會不會大幅升高？相反的，回答願意者，簡訊立刻發出入伍徵召令，結果又如何？

類似的民調毫無意義。一來，現代戰爭決勝負於千里之外，等到徵召後備單兵上戰場時，戰爭早已戛然結束了。二來，即使還有機會送後備兵員上戰場，也是政府發出徵召令，除非集體抗命逃兵，哪管你個人意願？三來，就算民意100%贊成恢復徵兵制，100%願意執干戈保衛家園，又有哪個民主政府會跟選票過不去，真的恢復徵兵制呢？徵兵制不恢復，從未受過嚴格軍訓的人上戰場，除了白白送死，還能幹嘛？

民調並不會反映真實的民意，也不能代表沉默的大多數的意見，反倒成了政府操弄政策的工具！民調、民調，多少謊言罪惡，假汝之名？

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