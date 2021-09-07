太陽底下無鮮事，天底下也沒什麼不可能發生的事，端看人為。

柯文哲打算選高雄市長的事這兩天鬧得沸沸揚揚，當然，多數人把它當笑話看；孰料一波未平另波又起，藍營又傳出打算網羅無黨籍立委高金素梅出征高市，這就不可等閒視之了，至少，這話題比前者來得｢有影｣且有意義得多，如果國民黨領導階層放下私心，認真思考，高金不啻是頭亮麗的神駒，為藍營搶下高雄灘頭堡。

請問藍營現在高雄還有誰能獨當一面？李四川有可能，但他沒意願，沒意願就打不好這場仗，沒有人那高金素梅就應該站出來，為族民、為高雄市民、為整個國家盡一份力，而不僅僅是為國民黨。

藝人出身的高金這幾年在政壇磨練得愈臻成熟，在台上的表現也有目共睹，她的問政準備充足、內容扎實，口條比國民黨立委更加犀利，經常讓台上官員語塞下不了台。有很多人問，既然她可為原住民爭取福利，何以不能擴大到為全民服務？

是塊璞玉，就不該永遠被埋沒，奉勸國民黨應該放開胸懷，禮賢下士爭取這位一直陪伴你們的友軍；而高金也應該理解，妳的出馬，不僅僅是原民蒙利，更惠及廣大民眾，雙方都應好好想一想。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※