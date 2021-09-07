在美中台三組雙邊關係的發展歷程中，2001年發生在美國的911恐怖攻擊事件，不但加重「恐怖主義」在國際關係教材的分量，徹底改變了美國對國土安全及國際戰略的政策視角，也撞偏了台美關係當時投射出的彈道。

除了日本偷襲珍珠港，沒有國家膽敢武力攻擊美國，尤其本土48州是安全的。依存在阿富汗境內的賓拉登以及他所領導的蓋達組織，出乎意料地以劫持民航客機作為武器，對美國重要象徵地標進行毀滅性的攻擊。美國痛了，全國誓言必須反擊。

時間回到1990年代，柯林頓總統第二任期，雖然在平衡預算與降低國債表現亮眼，然控制參眾兩院的共和黨針對許多國安事務，尤其在美中關係上，主導國會設定議題。舉其要者有四：

一、1998年成立《倫斯斐委員會》調查研究美國遭受之彈道飛彈威脅，倡議建構區域導彈防禦（TMD）以及國家導彈防禦（NMD）系統。

二、1988年設立特別委員會，調查並完成《考克斯報告》，指控中共竊取美國核武機密，以發展自身核武技術。

三、1999年國會通過《2000財政年度國防授權法》要求五角大廈向國會提出年度中共軍力報告，國防部至今仍每年提交。

四、2000年國會授權成立美中經濟暨安全檢討委員會（USCC），專責調查研究中共經濟與國防安全議題，提出年度報告並運作至今。

當今全球關注的美中之間的戰略互疑與強權競爭，其實早在20餘年前即已發端。

共和黨於2001年重返執政，篤信「強推民主」與「國際干預」的「新保守主義」（NeoCon）菁英重返決策位置。美國政治評論圈戲稱小布希總統的政策有如ABC一般容易理解，亦即 All But Clinton，反轉所有的柯林頓政策。

美國1979年與我斷交後，對台軍售雖從未停止，卻常因顧忌北京而影響決定。小布希政府策士們一就位，即醞將台灣視同北約盟國（NATO-like alliance），隨時可提出軍售需求並審議決定，不受過去每年一度「華美軍售會議」之限制，同時積極檢視屢遭柯林頓政府推遲的軍售項目，儘速滿足台灣所提需求。

小布希上任未滿3個月，美軍EP-3偵察機在2001年4月1日與中共海軍航空兵殲8乙型戰機在海南島外海發生撞機，美軍機迫降陵水機場。由於北京拖延美國大使館人員接觸探視24名美軍，全美電視台因沒有海南島現場畫面，僅能重複1979年伊朗劫持美國大使館人質事件的影片。我當時正在華府訪問，深感美國對中共印象頓時轉為敵視。

同月24日，美國政府正式宣布重大對台軍售，包括：8艘柴電潛艦、4艘紀德級驅逐艦、12架P-3C反潛機、12架反潛直升機、144門帕拉丁自走炮、54輛AAV-7兩棲突擊戰車等，總價值約180億美元。台美軍事關係出現難得的突破，復由於美國普遍讚賞台灣和平完成首度政黨輪替，使台美關係呈現上揚趨勢，前景大好。

不到5個月，911恐怖攻擊發生，美國國安及對外政策重心移轉，全球反恐必須尋求北京支持，形勢隨即驟變。當時正待「順風揚帆」的台美關係，以及原本在台灣這邊的「時與勢」，因而迅速偏移。這就是長期以來，無論誰在何時說「現在是台美關係最好的時刻」，我始終保持高度警惕的原因。

美國在高民意支持下出兵阿富汗，使美國出手對付中共推遲近20年；如今美軍黯然撤離時，美中實力對比已然轉變，北京講「中國人不吃這一套」的底氣形成。美國20年前為執行全球反恐，必須爭取中共的配合；現在如何避免美軍撤出後的阿富汗，不會再度成為孕育窩藏恐怖組織的溫床，仍需借助北京的影響。

前後相距20年，台灣皆為民進黨執政，兩岸關係皆為斷線狀態；然兩岸彼此敵視程度與台海軍事緊張情勢，已截然不同。911改變了台灣的命運，20年後的今天，台灣的命運又將如何？

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長）