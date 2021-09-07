（圖／取自林環牆臉書）

蔡總統的「論文門」風波已延燒2年多，「一個真相、各自表述」，信者恆信，不信者恆不信，目前看來爭議難有平息之日。政客來去穿梭如織，相關博士論文及學位事件或許隨著時間逐漸被淡忘，但對台灣學術倫理、教育行政管理、乃至民主法治隱然造成難以彌補的傷害。

針對蔡英文博士論文及學位的指控，總統府發言人張惇涵一再呼籲，「期盼社會各界以LSE（倫敦政經學院）校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛。」現階段與其陷入難有交集的事實認證，不如以國際案例與經驗為借鏡，從提升學術專業、倫理，建立社會共識的角度，導正部分政客不擇手段取得博士學位的風氣。

澳洲學者布芮泰格就認為，公眾人物涉及論文及學位弊端，當事人固然要負責，真正的警訊是，他們的行為反映了普遍深植社會內部的症狀。

政客的論文與學位爭端古今中外莫不皆然，《德國之聲》報導，在過去10年至少有20位普受尊敬的德國政治人物陷入學術操守問題，包括曾被視為政治明星的前國防部長古騰伯格、前教育部長莎萬等，他們不但被迫辭職並喪失博士學位。甚至德國籍的歐盟執委會首位女主席范德賴恩的博士論文曾被懷疑，但因情節不重安然無事；目前代表「綠黨」競選總理的蓓爾伯克也遭政敵質疑她的「LSE」博士學位不清不楚。LSE曾涉及前利比亞獨裁者格達費的兒子賽伊的博士學位醜聞，難免予人LSE學位「含金量」不高的印象。

英國人對擁有博士學位相對低調，而在美國一般社會對博士頭銜不會特別重視，但在許多國家想要出人頭地的最佳捷徑就是頂著博士光環，這種特殊歷史與文化背景也造成了博士論文及學位爭議層出不窮。

德國是高度民主法治社會，即使涉及論文與學位醜聞的政客黯然離去，仍難以彌補對學術專業、倫理及誠信的傷害，德國內部也因此反省，設立非政府組織，建立監督、防範假論文的機制。

政客的剽竊、甚至造假的博士論文或學位如同傳染病擴散，在法制化較低國家所造成的政治及社會成本難以估算，研究報告顯示，在俄羅斯，涉及博士學位醜聞的省長無論行事能力及道德普遍低於平均水準，「剽竊是腐化行為及無能的預告」，這些公眾人物對民主做了錯誤、危險的示範。

教育部也頒布了《專科以上學校學術倫理案件處理原則》，列出10大類別違背學術倫理的不當行為，其中包括造假：虛構不存在之申請資料、研究資料或成果；變造：不實變更申請、研究資料或研究成果；抄襲：援用他人之申請、研究資料或研究成果未註明出處等。如教育部、高等學府、學術界及政治人物能建立集體共識與責任，資訊公開化、過程透明化，所有的爭議自然會化解。

（作者為資深媒體人）