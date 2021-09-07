經濟部次長曾文生日前於一場公開演講中提及，「核四重啟恐耗時10年才能發電，年發電量200億度，離岸風電則可於4年內發出相同電量」；他同時強調，「台灣要在2050年達到淨零碳排的目標，時間壓力很大，再生能源與天然氣機組的增加比核四重啟重要」。曾次長此番力捧風電、打壓核電的發言，內容謬誤不少，必須仔細檢視。

首先，核四重啟發電的時程並非次長口中的10年，即使是台電官方說法也是所謂的N+7年（N為重啟動工日距今時間）；若是參考廠內工程師評估，則兩部機組均完工發電僅須5年，1號機甚至可於3年內發電。次長一舉把核四工期灌水到10年，有刻意凸顯核四緩不濟急的意圖，藉以打擊今年12月18日的核四重啟公投。

其次，核四兩部機組裝置容量合計為270萬瓩，以18個月的燃料週期為計算基礎，每年的平均容量因數達94%，1年發電量為222億度；離岸及陸域風電4年後的規劃裝置容量為690萬瓩，每年平均容量因數約為30%，1年發電量則為181億度，曾次長極度簡化的四捨五入法不具說服力。事實上，這40億度的電量差異，大約就是台中火力電廠1部燃煤機組的年發電量，想要減煤就該讓核四商轉。更何況，離岸風電工程進度嚴重落後，幾乎已注定不可能於2025年完成既定進度。

再者，從供電面向與任務來看，風電本質上屬於間歇電力，加入電網必須搭配可快速調度的供電機組使用，適合擔當電網的補充電力；而核電則是基載電力，除了18個月一次的40天歲修，可不間斷地日夜供電。以台灣的氣候與地理環境分析，夏季用電高峰期往往僅有微量風電可用，秋、冬兩季風電產量則明顯較高，但因其間歇特性，發電量越高也會增加調度難度。風電的宿命如此目前尚無有效解方，除非未來儲能技術能有突破性進展。

最矛盾的說詞莫過於曾次長認為，因應2050年淨零碳排的時間壓力，積極增加再生能源與燃氣機組更重要。先不說經濟部在蔡總統與蘇揆相繼宣示我國也要將2050年淨零碳排列為目標後，到底會規劃出什麼樣的能源轉型路徑；但次長排除發電不排碳的核電，反而在再生能源外，力推必定排碳的燃氣發電，著實令人傻眼。坦言之，淨零碳排若是當今政府「認真」看待的長程目標，曾次長卻「天真」以為增氣有助達標，那麼經濟部未來訂定的能源轉型內容將無法令人期待。

今年8月上旬聯合國的兩個組織，「政府間氣候變化專門委員會（IPCC）」與「歐洲經濟委員會（UNECE）」相繼發出減少碳排聲明。IPCC認為，未來若不能立即、快速、大規模減少溫室氣體排放，全球暖化將在21世紀內進入不可逆的趨勢；UNECE則強調，一旦排除核能，溫室氣體減排的目標將無法達成。

面對2050年的時間壓力，政府該認真執行的是務實調整能源政策，唯有「核綠共生」才是達成淨零碳排目標的關鍵。「非核增氣」必定無法減碳，再怎麼振臂高喊「全球減碳目標就是台灣目標」，最終難逃虛晃一招的窘境。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

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