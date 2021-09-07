原本在國民黨主席選舉中被視為陪榜的張亞中，卻在電視政見發表會網路即時民調爆冷成為黑馬，一舉拿下57％的支持度，獨占鰲頭；而一直最被看好的朱立倫表現差強人意，僅有16％，淪為倒數第二。

張亞中頭腦清楚、論述清晰，鏗鏘有力、擲地有聲的質疑，確實讓兩位前主席百口莫辯、招架不住，更引起恨鐵不成鋼的廣大民意迴響；不過對朱江而言這些指控也許是非戰之罪，國民黨沈疴已深，結構性問題難解，又坐失兩岸優勢，進退失據，把資產當作負債，陽春黨主席必然無力回天。

兩岸關係涉及統獨問題，每每在各種選舉時被刻意放大，民進黨可以毫不保留任意犧牲台灣人民，破壞兩岸和平，製造敵我意識的「芒果乾」來突顯唯綠是從，台灣非獨不可的政治正確，但回顧扁政府執政8年、蔡政府執政5年多以來，兩岸就因此發生戰亂了嗎？

國防年度及特別預算，2022年將達到4717億，大量籌購軍火下，把台灣武裝成一隻箭豬，再與美國唱雙簧操弄國際輿論，炒作港中新聞議題劍拔弩張，其實就是為了謀取執政權而已，台灣人民的未來一直都不在民進黨考量範疇內，畢竟多說多錯、多做多被看破，反正選票已到手，政權已在握，也難怪當時還在島國前進聯盟的林飛帆會夸言影射，民進黨在南部派一顆西瓜都能選上。

反觀國民黨就是太多顧忌，百般討好，卻裡外夾擊，兩邊不是人，馬政府時期主張「不獨、不統、不武」，雖帶來兩岸8年和平穩定，恢復交流密切及經貿發展，但仍未能進一步邁入深水區，解決兩岸根本存在的政治問題，徒在原地踏步，國民黨欠缺生動論述也不會講好故事，如何能享受和平發展的甜美果實？舉國上下、每個政黨、國際間都嚮往和平，沒有人會反對，但是方法是什麼？國民黨要從在野翻身執政，要重新博得人民支持，就必須要有具體可行的主張！

倘若國民黨的立場還是讓兩岸持續維持現狀，那就正中民進黨下懷，民調顯示65%台灣人願意為保衛國土上戰場，卻有高達87%年青人反對恢復徵兵制，因為大家普遍認為中國大陸不會攻台，而徵兵將實際影響切身生活，所以產生矛盾互斥民調，顯見蔡政府已將大環境打造成安於現狀，忘卻兩岸仍處於敵對狀態。

張亞中明白表示：「2024年總統大選是戰爭與和平的對決。」國民黨主席這個領頭羊必須要有實際的方向及作為，國民黨是與人民走在一起的政黨，維護國人生命財產安全的正確道路只有一條，那就是兩岸和平、分治不分裂。

希望黨意趨近民意，黨員投票能與民調結果契合，叫好也叫座；期盼國民黨能選出一個沒有包袱、沒有算計，不會「吃碗內、看碗外」，心裡總想著大位，而是能夠實踐孫中山精神的黨主席，真正振衰起弊，拯救這個搖搖欲墜的建國政黨。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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