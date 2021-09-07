近來台北市長柯文哲動作頻頻，除了在防疫政策上多次槓上中央之外，更傳出即將投入高雄市長的選戰。而民眾黨的不分區立法委員如高虹安、邱臣遠、秘書長謝立功等人也都可能投入明年縣市長選戰，除了增設地方黨部機構外，也積極在各縣市拜訪民眾。

民眾黨目前在立法院擁有5席立委，並且在首都台北市執政，目前的各項民調都顯示民眾黨至少有百分之15以上的支持度，作為第三勢力的龍頭政黨並不為過。在柯文哲有志於2024年總統大選的戰略操作下，民眾黨將明年的縣市長選戰視為關鍵一戰，而這一戰也會影響到民眾黨與國民黨之間的消長，更會影響到柯文哲以何種方式參選總統。

民眾黨躊躇滿志

成軍未滿兩年的台灣民眾黨，在柯文哲持續砲打中央的防疫政策之下，除了吸引不少非藍、非綠的中間選民之外，也開始吸引到淺藍的一部分選票，尤其在國民黨缺乏魅力型領袖的狀況下，民眾黨的支持度也水漲船高，尤其在類似台北市與新竹市的都會區都有超過百分之15的支持度。

柯文哲想選總統是路人皆知的事，2020年總統大選前，也一度出現柯文哲打算聯手前台南縣長蘇煥智投入總統大選的傳聞，結果由於台北市政府內部出現強烈反彈，柯文哲以技術性遲到方式錯過登記時間，失去了一次挑戰蔡英文的機會。但2024年的總統大選，柯文哲台北市長已經兩屆任滿、蔡英文無法再競選連任的大前提下，柯文哲為了延續自己與民眾黨的政治生命，必然要投入總統大選，而縣市長與議員選舉就是為總統大選布樁的前哨戰，柯文哲與民眾黨自然嚴陣以待。

目前民眾黨在縣市議員選舉上，應該會朝向每個選區提好提滿，以測試民眾黨在各選區的支持度，如果民眾黨的支持率，在多席次選區有不俗的表現。甚至在應選席次一席的縣市長選戰上，民眾黨準備投入5位現任不分區立委參戰，並且能有所斬獲，將有助於民眾黨變成台灣政壇關鍵的第三黨。

只是5位現任不分區立委要出戰哪個選區，到目前還沒有完全確定，所以才會出現負責中彰投黨務的高虹安頻頻走訪新竹市、但又被傳出可能出戰台北市的傳聞，以及蔡壁如一下說要選屏東縣，一下傳出要選台南市或新竹縣的說法，跟一般有志於參選縣市首長者都在一年前選定目標布局的方式大相逕庭。民眾黨在縣市長選舉候選人的游移不定，很大的原因是為了要和國民黨與第三勢力整合談判有關。

藍白分合牽動民眾黨選情

在台灣藍綠政治板塊壁壘分明之下，作為第三勢力的民眾黨，除了在新竹市、台北市之外，其他縣市很難在單一選區挑戰藍綠兩大黨的空間，但民眾黨縣市長候選人可以發揮分票效果，拉下藍營或綠營的候選人，這點無庸置疑。換言之，藍綠兩黨都很可能拉攏民眾黨以爭取勝選機會，甚至其他第三勢力政黨包括時代力量，也可能會爭取和民眾黨合作，民眾黨的關鍵地位也因此水漲船高。

由於民進黨現在是執政黨，柯文哲又與民進黨鬧翻，柯文哲在戰略上只有尋求與藍營合作的機會，所以柯文哲不但與馬系的羅智強等人保持友好關係，也將韓家軍的幹部拉進台北市政府團隊，一方面交好藍營，但另外一方面也開始將藍營的支持者拉向民眾黨，尤其在江啟臣的軟弱領導之下，柯文哲與民眾黨的持續炮打中央，就對上了藍營支持者的胃口，這也是民眾黨支持度攀高，國民黨支持度一直低迷的原因之一。

對民眾黨來說，國民黨的狀況越差，民眾黨的狀況就越好，在未來的整合談判上，民眾黨就可以取得更多被國民黨禮讓的機會，所以柯文哲放出參選高雄市長的訊息，是「項莊舞劍、意在沛公」，目標就是拉高民眾黨選情，逼國民黨在團結對抗民進黨的氛圍下，多讓出幾個縣市給民眾黨練兵。

民眾黨的算盤，國民黨不是沒有看出來，除了志在連任的縣市首長之外，地方派系也深感焦慮，這也是不少基層質疑江啟臣領導，在黨主席選舉支持朱立倫的一大原因。朱立倫除了尋找金援能力較江啟臣強之外，朱立倫已經表明不會跟外力合作，且朱立倫對地方派系的掌握度也高。如果國民黨主席選舉由朱立倫勝出，民眾黨就會更難從國民黨挖票，如意算盤就要重打了。

柯文哲的總統路

柯文哲想要選總統，在與藍綠「三腳督」的狀況下，也會很難選。所以柯文哲必須要塑造反民進黨的統一戰線，讓國民黨為了打敗民進黨的大前提下禮讓柯文哲參選總統，那柯文哲的勝算就會增加很多。如果明年縣市長大選的結果，民眾黨的得票和國民黨的得票大於民進黨，那柯文哲就更能振振有詞喊出團結打敗民進黨，禮讓柯文哲選總統的口號。而這招柯文哲在2014年與2018年的台北市長選舉也用過，也讓民進黨飽嚐酸甜苦辣。

面對打算故技重施的柯文哲，國民黨也有防心，尤其是有志於總統大位者，這也是國民黨對於藍白合作不熱衷的原因之一，就是怕失去在反民進黨統一戰線的主導性。但從疫情下的政治表現，肯定民眾黨表現的選民還是高於國民黨，而且柯文哲在面對兩岸問題也獲得北京方面的肯定，反而國民黨在江啟臣主導下開罪北京，也沒有獲得美方的肯定，顯得左支右絀，這都強化民眾黨搶奪國民黨支持者的誘因。

如果國民黨主席選舉的結果，新任的黨主席不能挽救此種頹勢，屆時國民黨的談判籌碼可能會逐漸流失，總統大選就很可能不得不禮讓柯文哲。當總統大選的選票沒有國民黨提名候選人選項的時候，就是國民黨正式被取代的時候。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※