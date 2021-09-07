近日幼兒園群聚感染擴大，初步已排除Alpha病毒，與台灣5月疫情無關，指向Delta或其他變異株的機會大，代表邊境防疫政策需檢討。但社區淪陷事實已造成，政府應善用資源補救，提升「社會韌性」，與病毒共存。

面對Delta病毒入侵社區，目前中央流行疫情指揮中心決定讓新到貨的BNT疫苗讓學生「優先於」中壯年施打，絕對是錯誤的政策！18歲以下的青少年染病後風險極低，只有少數特殊疾病免疫脆弱者需要施打疫苗。若安排學生先施打的目的是為了「阻隔」Delta在校園傳播，那更是錯誤的期待。已有數據證實：1劑疫苗對Delta「有症狀」的阻隔保護力只有33%，但不包含「無症狀」感染，所以對無症狀傳染的保護力將更低。

各國目前的共識是：Delta的R0值高達6～7，1劑疫苗的30%阻隔力效果薄弱，只輕微減緩傳播速度，無法遏止校園傳播。更何況近來報導也指出，疫苗突破感染者的帶病毒量和自然感染相去不遠，傳播能力相當。只要校內有師生群聚染疫，不管學生有沒有打滿疫苗，結果都是一樣：全校停課！

世界上疫苗施打順序主要是兩大策略方向：一是重症減災，如英國完全照年齡與保護高罹病族群的順序施打。二是維持社會功能：美國在最脆弱的族群施打後，優先施打醫護警消和社會運作基礎工作者。

但絕對沒有國家是優先施打學生的。之前對於孩童的Covid長期症狀研究缺乏對照組，數據被過度誇大10倍。所以筆者建議：疫苗施打的重點不是學生，而是學生的年長家人！

8月中旬，英國牛津AZ疫苗的首席研究員安德魯‧波拉德爵士指出，對Delta病毒的群體免疫是神話。抗體濃度在疫苗施打後3～5個月會迅速下降，因此面對Delta變異株不可能有群體免疫，政府必須認清現實、調整策略。疫苗的功能在避免重症，因此社會中堅分子必須優先施打。

面對Delta病毒的入侵，指揮中心當下最重要的工作應該是努力讓重症率高的族群打滿第1劑，脆弱族群的第2劑也須適時補足。台灣75歲以上長者仍有30%未施打疫苗，眾多青壯年民眾也尚未接種疫苗，他們是社會正常運作的中堅分子，應該盡快完成施打。

此外，政府也應該盡快修訂防疫新規範，現今的停課標準與3、4級級警戒的標準都非常籠統粗糙，無科學根據可言。面對不同的變異株、不同的疫苗施打率下，能容忍的病例數絕對不同。筆者建議用重症人數來反推社會隔離政策的強度，機動調整NPI（非藥物公衛措施）強度。

台灣到貨的疫苗有限，不少還是外國捐贈的，若有限的疫苗還施打在相對效用較低的民眾身上，整體社會對抗Delta病毒的「社會韌性」將更減少，導致社會封鎖時間延長，難以與病毒共存，付出的代價將更龐大。

（作者為醫師）