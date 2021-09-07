長榮航空接連出現3名機師突破性感染，以及1名機師的兒子染疫，桃園某高職全校停課並隔離；此外，新北幼兒園感染擴大，目前已有16例確診個案，疫情實在不容樂觀。雙北已有超過10所國小、幼兒園停課，家長人心惶惶。

更令人擔心的是，3名長榮機師均感染Delta變異病毒株，幼兒園群聚的基因定序尚未出爐，但防疫指揮官陳時中預告「很有可能是Delta或其他變異病毒株」。研究指出，Delta病毒感染者在出現症狀當天，釋出的病毒量是最早原型病毒的300倍，傳染力超強且許多人無症狀，專家預期一旦Delta病毒進入社區，防疫成本將會非常高。

國內這波Delta疫情兵分兩路傳播，機師與幼兒園這兩個群聚彼此間有沒有關聯，中央流行疫情指揮中心也不敢肯定，如果傳播鏈是獨立的，那國內疫情恐怕比已經浮出檯面的情況還要更嚴重。

儘管指揮中心表示，為兼顧防疫與民眾的生活品質，未來將考慮適度放寬管制措施。然而，Delta疫情來勢洶洶，連打了兩劑疫苗的機師都確診，何況是絕大多數連第1劑疫苗都還沒有接種的民眾，風險更高。防疫相關措施不宜放鬆。

按照行政院的規畫，預計本月下旬開放五倍券預約登記、10月上旬領取使用。去年三倍券有近9成的人請領紙本，不但預約時造成電腦大當機，且6成民眾集中在前3天請領，以致於郵局和超商大排長龍、人滿為患，今年金額更高，又不必出1千元，想必急著搶領五倍券的民眾會更多，但今年疫情比去年嚴峻，民眾更不適合集中排隊。

拜託行政院長蘇貞昌行行好，直接把現金匯至民眾的帳戶中，免得民眾為了請領五倍券發生群聚，增加了染疫風險，讓疫情更難以收拾。