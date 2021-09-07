台灣疫情在8月底稍見趨緩，政治人物馬上按耐不住，蠢蠢欲動；尤其2022年大選已近，各黨都開啟選戰模式，私下角力暗潮洶湧。外傳台北市長柯文哲頻頻挖角藍營人士，引起團隊內部親綠人士反彈。柯P的政治光譜轉向，恐與2024年選戰密切相關。與其說他挖角藍營，不如說是為了爭取在野反綠共主的地位所不得不為。

雖然目前民眾黨因敵人夠強大，會讓內部的歧見異音暫時消聲，但埋藏在內部的路線之爭，卻也可能隨時成為不安的因子，成為前進擴張的阻力。而過度專注反綠，卻不自覺沖淡白色的純粹感，也容易讓不安的因素提早引爆。

柯P積極挖角藍營人士，主要還是因為綠營對柯堅壁清野，不僅抹紅抹黑，決裂的紅線畫得深刻清楚。綠白在2018年攤牌後，與綠營合作的可能已漸行漸遠，此刻要挖綠牆角，著實不易。反觀藍營，還見不到一枝獨秀的中興少主，缺乏強大的領導中心，大咖地方諸侯也與黨保持安全距離，一盤散沙之勢讓柯有了上下其手的空間。

另方面，柯在2022年的布局，事實上也反映出2024大選將逐漸走向「綠vs.反綠」之爭的格局。柯的戰略目標與其說是挖角藍營，不如說是正在凝聚自己成為「反綠盟主」的力量。因為唯有如此，才有贏面。

尤其民眾黨屬性偏向一人政黨，更何況他的聲勢已從高點下滑，若非疫情給了他舞台，政治光芒只會更加黯淡。他要在2024年與綠營決戰，時間壓力很大，要爭反綠共主大位，2022年必須有所斬獲。這將牽動反綠力量的結構與相互關係。 如果國民黨在2022選舉中大勝，藍白合作的機會恐會降低，2024可能將繼續藍綠對決，或出現三足鼎立的局面。但如果綠營大勝，藍白反而會有認真思考合作抗綠的可能。無論如何，如果民眾黨在2022年沒有展現出基本的實力，不僅反綠旗手的地位可能由他人取代，與國民黨的合作也將落入不利的局面。倒是國民黨目前正好陷入內部主席之爭，尚無暇他顧，但未來勢將難以迴避與民眾黨間競合的課題。

目前一黨獨大的綠營沒有分裂危機，國家資源與權力的爭奪，只要透過黨內派系關起門來協商或競爭，即有機會分到一杯羹。當民眾黨積極布局地方選舉時，民進黨各派系自然也不會一團和氣。強勢的行政院長蘇貞昌在五倍券問題上與蔡總統對槓碰壁後，呈現跛腳之勢，雖仍獲蔡總統表面支持，但各派系見機勒索，食髓知味。蘇揆為保官位，最近頻到各地當起散財童子，攏絡各派系；甚至在總預算拍板前，還釋出明年軍公教加薪的訊息，以拉抬自己下滑的聲望。

而新竹市長林智堅在此時拋出縣市合併的議題，應該也非一時興起，是否循前高雄市長陳菊之路，讓兩屆任期屆滿後已無法繼續連任的自己，藉由改制升格而有繼續競選的機會，也引發聯想。

柯P當然希望藍綠通吃，但對手勢將透過兩極激化選民來使其破功。他未來的政治路線究竟是要淡化藍色，以擴大支持版圖？還是讓白色更藍化，卻得冒著失去淺綠支持的風險？或是最後落得兩面不討好？其實就如同走鋼索般，隨時充滿著不安的因素，當然也考驗他的能耐了。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）