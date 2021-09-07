大陸改革開放之初，鄧小平為帶動民眾的積極性，鼓勵資源有效配置，提出讓一部分人、一些地區先富起來的主張。在人民勤奮努力、資源稟賦低廉與成功政策引導下，經濟快速增長，一部分人先富的目標已經實現，但也留下分配惡化的後遺症。

企業自覺疏財仗義

2019年中國大陸收入的基尼係數達0.465，高於0.4警戒線，2020年中國財富排名，前1%居民的總財富占比高達30.6%，這兩個數字意味貧富分配嚴重失衡，與中低收入者生活壓力沉重，若出現固化現象，社會仇富心理很難避免，更將導致年輕人失去進取精神，不願生育，國家正常發展將受影響。中共領導階層心所謂危，8月中旬中共中央財經委員會會議提出「共同富裕」主張，強調要先富者幫助和帶動後富者，讓更多人有致富機會，建構合理分配格局。

既然要先富者帶動協助後富者，企業作為先富者的代表自然成為關注的焦點。而政府提出所謂「三次分配」的理論，企業被賦予主動自覺的角色，企業如何發揮社會責任，在第三次分配中發揮積極作用，也被社會大眾所檢視。大企業紛紛拿出具體行動表態支持，阿里巴巴集團宣布，2025年之前將累計投入1000億元人民幣助力共同富裕十項行動。騰訊先前已投入500億人民幣啟動「可持續社會價值創新」戰略，後來又加碼 500億元人民幣啟動「共同富裕專項計畫」。其他包括抖音母公司字節跳動、小米、美團等知名大型企業都主動說要捐出鉅款，響應官方推動的「第三次分配」。

大企業善盡社會責任，疏財仗義，在資本主義國家並不罕見，甚至有其宗教與文化傳統，人們努力工作賺錢的目的，不在於享受金錢帶來的物質滿足，而是榮耀彰顯上帝的能力。許多資本家即便富可敵國仍生活簡樸，樂善好施。美國資本家近年來還發展出「自覺資本主義」的說法。

2019年摩根大通、亞馬遜、蘋果等舉辦「企業圓桌會議」，承諾企業不以股東利益為唯一使命，為了公司、社區乃至整個國家未來的成功，將為所有利益相關方創造價值。但多年來大企業壟斷商機，排擠地區經營者和新興競爭者，甚至避稅、逃稅所在多有，剝削員工仍時有所聞，亞馬遜員工待遇不良長久為人詬病，社會很難期待大企業的良心與善意。

目的不是殺富濟貧

北京提出三次分配，見到大企業紛紛捐輸，有人認為大陸政府是希望大企業學習西方資本家回饋社會，達成共同富裕的目標，也有人認為是中共一貫整頓打壓企業的手法，目的在「殺富濟貧」，走回平均主義老路。這些看法可能都誤解大陸對企業社會責任的期待。

所謂企業社會責任不只是表面上的企業捐贈，更不是壓制企業發展，而是要求企業從永續經營的角度以及社會永續發展的角度出發，對於相關利益方主動負起更多的責任。例如大陸最大的外賣平台─美團，不僅透過壟斷賺取高額利潤，還剝削外賣小哥。許多外賣小哥在分秒的時間壓力下穿梭大街小巷，卻沒有社保和意外險。

所以大陸政府出手整頓，予以處罰。要求企業善盡社會責任就是要從企業自身的相關利益方，如員工、合作廠商等做起，希望企業自覺其社會責任，主動承擔。作為社會主義國家，大陸政府還希望企業能配合國家整體戰略發展，做出相應的改革。

目前大陸企業表現社會責任的作法出於配合政策、社會壓力者多，道德自覺者少，讓人有政治運動的印象。營商環境必須穩定，要避免有錢人太有錢，應該以二次分配為主，透過法律完善稅制與社會保障。先依法而行再鼓勵企業進行第三次分配，達成共同富裕的目標。台商與台商團體也應該注意社會氣氛，塑造善良公益的企業文化，達到永續經營的目標。