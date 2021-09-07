才剛開學就爆出長榮機師和新北幼兒園群聚事件，社會再度陷入緊張。防疫的終極武器是疫苗，蔡政府的疫苗政策一敗塗地，不但國產疫苗陷入信任危機，國人不願施打，自購疫苗拿不出實績，連民間團體好不容易買到的BNT疫苗，都被蔡政府拿去替自己顧鐵票，中年薪水階級是社會生產主力，卻淪為疫苗孤兒，這種冷血的政治算計令人不齒。

官員優先長者打第2劑

12～17歲青少年比較適合打BNT疫苗，中小學開學在即，優先讓青少年打BNT，社會沒有意見，中央疫情指揮中心起先說餘額會依類別和年齡順序施打，社會也可以接受。但綠營立委為大學生請命，要求優先施打，指揮官陳時中立即政策急轉彎，改給18～22歲的人優先施打，連個改變的理由都沒交待。蔡政府一心呵護青少年族群，中壯年永遠被插隊，老人家等不到第2劑，這到底是什麼疫苗神邏輯？

現在有900萬人在等待第2劑，指揮中心放著高風險的老人家不管，先給染疫通常只是輕症甚至無症狀的青少年打，是怕他們活動力太強容易散播病毒，還是因為民調顯示，蔡英文總統在年輕族群的支持度從9成多腰斬到4成多？這群人幾乎都是英粉，如果大量流失，未來民進黨的選情會大受衝擊。

民進黨打算修憲把投票年齡降到18歲，15歲的孩子3年後就可以選總統，早點給他們打疫苗，他們對民進黨政府的好感就會回升。但在疫苗施打的邏輯上，這根本是跳躍且前後矛盾的，在醫學專業上完全不能服眾，只能讓人民再次看到蔡政府視政治優於防疫，選票勝於人命。

蔡政府對疫苗施打的分類與順序充滿了特權與不公。其他國家都是第一線醫護防疫人員和常進出國門的機組員先打，一般民眾則照年齡由上往下打。前者屬高風險族群，後者重症與死亡率高，都需要優先保護。台灣卻分了10大類，第2類的中央及地方政府防疫人員不斷膨脹，從9萬一路飆到29萬。坐辦公桌的衛福部食藥署員工，會比老人家更危險嗎？第7類維持國家安全及社會機能正常運作者，其實也是在人民間區隔出優先團體，讓其他打不到疫苗的民眾怨氣沖天。

問題的根源，說穿了就是疫苗不足，蔡政府為了數字好看，把重點放在衝第1劑的覆蓋率，於是我們現在說是有4成多的人口覆蓋率，但完整接種的人口其實只有4%，這數字低得在全球吊車尾。更驚人的是，第2類官員有45%已經兩劑都打好打滿，75歲以上長者卻只有1%接種了第2劑，說這不是官員自肥都沒人信。許多等待第2劑的人間隔已超過了原廠的建議，意味著疫苗的保護力開始下降。專家紛紛提出批評，指揮中心也把最新到貨的81萬劑AZ疫苗用於第2劑，但這個數量仍遠遠不足，可能造成防疫的破口。當然，指揮中心可以說20歲以上都可以去打高端，但在絕大多數民眾心裡，根本沒把高端看成合格的疫苗。

以色列準備接種第4劑

疫苗是防疫的終極武器，但這個武器必須定期追加。國外研究指出，疫苗施打半年後，保護力便開始降低，遇上強大的變種株保護力會更低，出現突破性感染。也有少數人打了疫苗卻不會激發抗體，必須再追加施打。因此，美、英等國9月開打第3劑，以色列有1/4人口接種了第3劑，由於現在半數是突破性感染，已研議再打第4劑。未來會像流感疫苗一樣，隔半年、1年就追加成為常態，台灣還讓民眾處於第1劑與第2劑的拔河中、實在太遜了。

在疫苗不足時，重點應是提高防疫警戒、接種高風險族群。民間團體努力為急缺疫苗的台灣買到了1500萬劑BNT疫苗，應依染疫風險決定接種順序，這才符合公平正義原則。如果到貨進程能如郭台銘所說的每周約80萬劑，加上AZ和莫德納可能還會陸續到貨，那麼我們的接種政策應從全力衝第1劑，改成努力拉高第2劑的施打量，把兩劑的人口差距縮小。在施打比例上，第1劑與第2劑至少要以1：4的比例施打，而且依年齡由上往下，才能對最需要保護的民眾提供及時的防衛。

疫苗是攸關全民健康及恢復經濟的公共資源，蔡政府卻把它當成自己的政治工具。民間團體幫忙買到疫苗，蔡政府不只收割功勞，還拿來討好年輕鐵粉，私心自用的難看手段，不要以為人民都看不出來。