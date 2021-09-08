何斌是鄭芝龍的舊部，也是同鄉，早年隨鄭芝龍到台灣拓荒。鄭芝龍歸降明朝後移居大陸，何斌和幾位好友去福建投奔，結果遭遇海盜李魁襲擊，同行者都戰死，只有何斌逃脫，只好返回台灣，做了荷蘭人的通事。

1655年，鄭成功禁止大陸沿海港口和過往的外國商船與荷蘭人通商。大員港口一時門前冷落，貨物奇缺，物價高漲，第2年荷蘭總督派何斌來找鄭成功。

何斌來到廈門問鄭成功禁航的原因，他說想在台灣徵收關稅。何斌又回去台灣一趟，荷蘭人說如果關稅不損害荷蘭東印度公司利益，他們沒有異議。一番討價還價後，荷蘭人答應每年繳納白銀5千兩給鄭成功，箭10萬支，硫磺千擔，這些金錢和物資成為鄭成功抗清的資本。

談完公事，鄭成功招待何斌吃飯，順便了解台灣的情形。自從鄭芝龍移居大陸後，台灣完全被荷蘭人把控，何斌對荷蘭人任意欺負、屠殺台灣同胞早就不滿，他把台灣各方面的情況，包括荷蘭人的兵力部署情況，統統告訴鄭成功，還勸他出兵攻取台灣。那時鄭成功的重心還在大陸，這件事就沒放在行程表上。

1659年，何斌被告勾結鄭氏集團，私自徵稅，遭荷蘭人撤職，還罰了一大筆錢，走投無路，再次來到大陸。這又是怎麼回事呢？原來何斌耍了個心眼，或者說兩頭騙，其中還牽扯到主權問題。一直以來，鄭氏集團認為台灣是自己的，收稅就是行使主權的象徵，荷蘭人不過是一些蠻夷，到這裡做點生意，給他們幾個據點是暫時的。早在鄭芝龍時代，鄭氏集團就在台灣收稅，只是後來忙於大陸事務，碰上改朝換代，沒人管這件事，但收稅是自己的權利，不收是自己的恩情，不等於不要這塊地了。荷蘭人卻認為台灣是他們的，有權在台灣徵稅。

荷蘭在台灣的人手有限，收稅方式是承包，何斌就是一個大承包商，名下有人頭稅、稻米稅、烏魚稅等。荷蘭人的稅種花樣繁多，不同物資徵收的稅率不一樣。例如烏魚稅，就是向捕烏魚的漁夫徵收的一種稅，原來占了近一半，後來降到20%；人頭稅和稻米稅都是10%。還有進出口稅、房屋交易稅、檳榔稅等，只要荷蘭人想得出來，萬物皆可稅；相反的，鄭成功收的稅就少很多，某種程度上只是象徵意義。何斌滿口答應，說這是荷蘭人稱臣納貢的表示，但他也知道荷蘭人不會答應這些條件，更不明白什麼叫稱臣納貢，就瞞著荷蘭人私自徵稅，再轉交給鄭成功。這樣一來，有人要交兩份稅，時間一久，就被人告發了。

何斌從腰纏萬貫一下子變得負債累累，在台灣難以立足，於是逃到廈門投奔鄭成功，再次勸鄭成功攻取台灣。

這時鄭成功剛在南京吃了敗仗，正感覺前途黯淡，何斌的到來無疑讓他眼前一亮。自從1647年在小金門起兵抗清以來，鄭成功轉戰浙、閩、粵等省分，多次幫助明朝宗室、百姓渡海定居台灣和東南亞各地，還讓華商領取鄭府權杖和「國姓爺」旗號，以保證海路的安全，但10多年來，鄭軍一直沒有一塊較大的根據地，幾萬大軍要嘛擠在一個小島上，要嘛漂在海上，難以施展拳腳，再加上這次北伐南京失敗，元氣大傷，士氣低落，糧草也成問題，何斌的出現彷彿是上天安排，有意給他指出一條明路，如果有台灣做為基地，這些問題都好解決了。據說，何斌逃離台灣前曾暗中派人測量進入大員灣的鹿耳門水道，到達廈門後獻上一份祕密地圖給鄭成功，又自告奮勇充當嚮導，讓鄭成功攻台又多了幾分把握。

何斌於1660年到達廈門，在他的勸說下，鄭成功下定決心攻台，傳令各營大修船隻。誰料此時清軍又來攻取廈門，鄭成功將清軍引至海上，大敗清軍。料定清軍短時間內不會再興兵，於是將攻台計畫提上日程。

【未完待續】