【導讀】美國在阿富汗經歷「西貢時刻」後，從美政府到智庫，都普遍擔憂阿富汗的失敗將重創美國威望，甚至導致半個多世紀來在亞太打造的體系瓦解。最近，美國《外交事務》雜誌發表系列文章《海峽告急——關於台灣所受威脅的辯論》，彷彿是在提前向台灣隔空喊話「打氣」。細讀這組文章，可以看出美方的算計和憂慮，也有對美國干涉台海局勢是維護和平的粉飾，觀察者網翻譯此系列，謹供讀者參考。整個系列共有四篇文章。前三篇為作者們對奧莉安娜·斯凱勒·馬斯特羅所寫的文章《台灣的誘惑》（2021年7月/8月刊）的回應，最後一篇為馬斯特羅的答覆。本文為系列第二篇。

奧莉安娜·斯凱勒·馬斯特羅認為，中國大陸放棄了幾十年來與台灣地區實現「和平統一」的戰略，現在正朝著軍事接管台灣的方向邁進，但大陸還未採取這種地震式轉變的政策。為佔領台灣地區做準備一直是中國大陸軍事現代化建設的動力。然而，使用武力實現統一仍然是最後的保留手段。大陸認為，最終台灣方面會得出結論，他們唯一可行的未來就是成為中國大陸的一部分。

幾十年來，中國大陸對台灣地區實行了一些胡蘿蔔加大棒的組合策略，胡蘿蔔旨在展示統一的吸引力，棍棒用來勸阻台灣地區走向獨立。例如，北京方面向在大陸做生意的台灣人提供優惠待遇，同時也在台灣島附近舉行軍事演習，提醒台灣人不要冒險支持「獨立」。

中國領導人之所以採取這一做法，是因為他們不認為台灣地區注定要獨立，也不相信統一的窗口已經關閉。歷屆中國領導人都推進了自己的政策議程，並在沒有實現統一的情況下為自己的政治遺產留下了好的形象。現在大陸政府也將能夠做到這一點，這或許可以解釋為什麼還沒有確定台灣統一的明確時間表。大陸還意識到，儘管台灣人的身份認同仍在強化，但島內大多數人仍然支持現狀，只有一小部分台灣人主張立即「獨立」。

大陸領導人認為，台灣人民最終會得出結論，他們要想實現未來的繁榮，就必須與大陸緊密地結合在一起。

儘管台灣地區近來努力減少在經濟上對大陸的依賴，但2020年，對大陸和香港的出口量佔到了台灣總出口量的45%，創下了歷史新高。大陸在打賭，台北不會為了「獨立」而拿台灣地區的經濟前途冒險。

近年來，中國採取了更加自信的政策，這同樣也覆蓋了台灣。越來越多的大陸飛機編隊飛過台灣地區，大陸也擴大了在台灣海峽及其周圍海域的海上巡邏範圍，並加強了針對台灣地區的軍事演習。它還奪走了台北的「外交」盟友，並利用其在國際組織中的影響力來排擠台灣。它還試圖在經濟上排擠台灣島，迫使其他國家不能與台北簽署自由貿易協定。通過這些方式以及其他脅迫性的措施，中國大陸試圖對台灣地區強調它抵制統一所要付出的代價。

中國大陸日益強大的實力和孤立台灣地區的成功使中國領導人相信，事情正在朝著正確的方向發展。中國外交部副部長樂玉成於4月接受採訪時，並不否認對台灣地區採取軍事行動的可能性，馬斯特羅援引此事作為證據，說明北京對台灣已經越來越沒有耐心了。但也正是在這一次採訪中，樂玉成從更長遠的角度出發，強調北京將統一是看作是「歷史過程和歷史潮流」。

大陸仍然把武力攻打台灣作為最後的手段，對人民解放軍來說，這將帶來令人難以置信的困難和風險，要付出難以預計的代價。儘管馬斯特羅承認，中國大陸對台灣的兩棲攻擊「遠不能確保成功」，但她認為，中國人對自己能力的看法比他們的實際能力更重要，而且大陸對中國贏得台灣之戰的能力越來越有信心。

中國大陸確實擁有比五年或十年前更先進的軍隊，但大陸也在故意誇大他們的作戰能力和對自己武力水平的信心，這是大陸對台灣地區和美國的心理戰運動的一部分。分析家們不應該對大陸的說法信以為真，即它可以輕鬆贏得對台灣的戰鬥。

作為大陸有能力拿下該島的證據，馬斯特羅指出，在美國的戰爭推演中，大陸戰勝了美國。但這種戰爭推演通常是為了挑戰美國的作戰能力，而不是為了預測衝突的結果。他們還故意讓中國在戰鬥中佔據優勢地位——例如，假設四十多年來沒有經歷過激烈戰鬥的中國解放軍，在與美軍作戰中——這將是自第二次世界大戰以來最大和最複雜的軍事行動之一——已經掌握了令人難以置信的高深的戰術、後勤和指揮方面的技巧。

通過想像一個更加強大的中國，這些戰爭推演有助於確定美國和台灣地區面對中國大陸進攻時可以採取的步驟，以確保即使中國大陸對台灣發動了大規模的、堅決的進攻也會失敗。他們並不是想要模擬一種現實的情況。

換句話說，中國大陸能否打敗台灣的軍隊，並佔領和控制台灣地區，這一點還遠遠不能確定。也不清楚中國解放軍是否能抵擋住前來援助台灣的任何美國軍隊，也不清楚大陸是否願意開展這樣一場戰役，它可能引發與美國之間規模更大、代價更昂貴的戰爭。中國的進攻將招致重大的國際政治、經濟和外交反應，可能損害中國的政治、社會和經濟發展目標。它還會刺激強大的反華聯盟的形成，使北京長期以來對被反對它的大國「戰略包圍」的恐懼成為現實。

馬斯特羅暗示，中國大陸能夠把所有的軍事和安全資源投入到對台灣的進攻中。但實際上，大陸很可能擔心解放軍沒有能力在奪取和佔領台灣地區的同時，仍然保持對香港、西藏、新疆和中國大陸其他地區的嚴格控制，更不用說在與鄰國的許多領土爭端中捍衛自己的主張。攻打台灣可能是大陸自1950年以來做出的最冒險的決定，當時它干預了朝鮮戰爭。在做出這一選擇時，大陸肯定會權衡兩岸關係和解放軍能力之外的因素；他們還必須考慮中國在政治和經濟上是否能夠維持一場曠日持久的衝突，以及攻擊台灣地區是否會破壞大陸更大的在全球範圍內的雄心。

馬斯特羅認為，一旦大陸擁有了攻打台灣地區所需的軍事能力，「大陸可能會發現不這樣做在政治上是站不住腳的」，因為中國的民族主義情緒高漲了。大陸可以不攻打台灣，而是通過加強解放軍對該島的壓力，同時審查民族主義批評來應對不斷上升的民族主義壓力。

與其對台灣地區發動冒險的攻擊，大陸可以嘗試以一種零碎的方式使台灣地區或美國難以應對，並實現統一台灣的目標。例如，大陸可能嘗試奪取或封鎖台灣控制下的一個島嶼，如太平島、金門、馬祖或東沙。或者，大陸可能對台灣地區的關鍵基礎設施發動網絡攻擊，關閉該島的互聯網或電力供應。而這些只是大陸可以用來對付台灣的政治、經濟和軍事選項中的一小部分，而不是武力攻打。

雖然馬斯特羅誇大了大陸對攻打台灣地區的渴望，但她說得沒錯，美國需要加倍努力，確保大陸不會受到誘惑而這樣做。華盛頓、台北和志同道合的盟友有能力提供必要的軍事能力，防止大陸強行奪取台灣地區的控制權。但是，美國將需要增加投資來提高自己的軍事實力，對於大陸解放軍的導彈來說，瞄準美國既不會太遠也不會很難。美國也需要表明，如果大陸對台灣地區使用武力，美國願意動用這些軍事力量。華盛頓還應該繼續向台灣地區施加壓力，要求其增加軍事開支並投資於不對稱能力——尤其是海上水雷和反艦導彈。

為了防止大陸對台灣的脅迫引發危機或衝突，美國需要與台灣地區合作，提高其整體防禦能力，使其不會感到被逼到牆角，被迫通過升級爭端來應對大陸的挑釁。華盛頓應該利用高層對話和戰爭推演來幫助台灣當局思考對大陸軍事進攻的各種反應的後果。華盛頓還應該幫助台灣地區保障其關鍵基礎設施的安全，加強其網絡防禦，並提高其海上情報獲取、監視和偵察能力。

這是一個苛刻的要求，但卻是維護兩岸穩定所必需的。儘管馬斯特羅誇大了中國攻打的威脅，但印度洋—太平洋地區的和平在很大程度上取決於華盛頓阻止大陸攻打台灣地區的能力。

【作者林碧瑩（BONNY LIN）是戰略與國際研究中心的亞洲安全高級研究員和中國力量項目主任、大衛·薩克斯（DAVID SACKS）是美國外交關係委員會的研究員。】

（本文來源：觀察者網常宜翻譯自美國《外交事務》網站，授權中時新聞網刊登）