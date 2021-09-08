九一記者節、九三軍人節剛過，九二八教師節即將到來，值此光輝璀璨的九月，記者失業潮方興未艾，「超額教師」流竄全台，基層軍官召募嚴重缺額，儼然成為台灣正消逝中的三種行業。

語云：「十年樹木，百年樹人」，老師身教言教，作育英才，自古以來，地位崇隆。近年來隨著出生率下降，少子化影響，許多學校面臨減班併校，台灣社會「超額教師」的問題浮上檯面，從而衍生的流浪教師方興未艾。

媒體記者，秉春秋之筆，影響力既深且鉅，夙有「無冕王」的美譽。1987年台灣開放報禁，媒體事業如雨後春筍，百家爭鳴，由於資訊爆炸，歷經三十載春秋，媒體興衰起落，幾番人事更迭，回歸自由市場機制的結果，時至今日，記者面臨的下場是被迫減薪、資遣，甚至裁員，成了名副其實的「跑路記者」。

2013年中軍隊爆發洪仲丘事件，白衫軍運動興起，訴求軍隊社會化，最後促成軍審法在三天之內草率完成修法，在承平（非經總統宣戰）時期，逕自把軍人審判從軍法體系全面移至民間司法單位，軍法被逼退出軍隊後，基層幹部無心管理部隊，唯恐動輒得咎，儘量能早退就早退。

國軍部隊犧牲自由，衛戍前線，保家衛國，老師和記者從事的都是文化志業；老師獎掖後進，記者傳遞新知，兩者都是嘔心瀝血，貢獻所學，相較之下，記者更多了一份與時俱進的社會脈動。

前總統李登輝、前中研院長李遠哲、前教育部長吳京勵行教改，台灣廣設大學院校，遍開師資學分班，非科班出身的學子和正統師範體系搶食「老師」的飯碗，加上近年來併校減班，老師員額供過於求，尤有甚者，政治公關大行其道，走後門、套交情、靠關係，「劣幣驅逐良幣」，保守估計，目前台灣流浪教師的人數，恐逼近三十萬大關，孔夫子若有靈，不禁要喟然興嘆。

曾幾何時?老師對於教育的熱情不再，教育工作者顏面盡失，尊嚴掃地，老師人人自危，工作朝不保夕！

受到自由市場機制衝擊，媒體記者為求保住飯碗，不得不配合報社業務行銷，報份推廣、置入專案、廣告招攬、人情公關，記者插科打諢，在外一條龍，虎虎生風，不可一世，回到報社，面對被壓得喘不過氣的業績評比，彷彿洩了氣的皮球，搖身一變成了毛毛蟲，原本職司彰顯社會正義的記者，或許壓根兒也沒想過，被殺雞取卵的「無冕王」，有朝一日，竟然也會被迫走上街頭，加入抗爭請願的行列。

老師也好，記者也罷，回顧當初入行所秉持的初衷，充滿理想與熱情，懷抱社會改革的憧憬，義無反顧，全力以赴。豈料，滿腔熱血和雄心壯志卻硬是被社會現實消磨殆盡。沒有陶淵明不為五斗米折腰的風骨和勇氣，畢竟「人在屋簷下，不得不低頭」。

流浪教師和跑路記者是時下台灣社會光怪陸離的異象，拿到教師資格未必就是教職保障的護身符，記者證也絕非媒體工作的萬靈丹，不論是流浪教師還是跑路記者，都得要培養第二、第三專長。唯有認清事實，迎合時代潮流，順應時勢，才能另闢蹊徑，找到職場生涯的第二春。

現在的軍人早已失去軍魂；早期國軍以「主義、領袖、國家、責任、榮譽」做為精神戰力的「五大信念」，為反共、反台獨、保衛台灣、為中華民國存續而戰，時至今日，民進黨的兩岸政策早已讓台海對峙狀態持續升溫，兩岸兵凶戰危，台海危機一觸即發。蔡英文總統提名的大法官拒唱中華民國國歌，不承認中華民國，考、監委員盡是隱性台獨，民進黨黨同伐異，政治正確，軍人武德已不復見，軍魂蕩然無存，國軍部隊的「五大信念」早已被拋諸腦後，台灣國軍部隊究竟為誰而戰？為何而戰？軍校招生員額不足，台灣的三軍部隊正逐步處於真空狀況，試問，沒有中心思想，缺乏完善戰備訓練的國軍部隊，還有能力上戰場打仗嗎？

（作者為文史工作者）

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