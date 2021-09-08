新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併課題，新竹各界反應熱烈，除了新竹縣長楊文科提出合併就應該升格的主張，市議員李妍慧也提出市民公投的提案，疫情下難得有一個不講藍綠立場、純粹討論公共政策的機會。

結果，柯建銘提出立法院新會期將搞定縣市合併成為第七都，合併成為政治事件，林智堅與楊文科都有機會再選下去，難得的公共討論機會就這樣沒有了。

新竹市近四十年前脫離新竹縣單獨設市，在當時的戒嚴環境下，許多公共政策都沒有辦法細緻討論，倉促改制時留下來的問題到現在都還沒有妥善解決，包括新竹市內的縣有土地問題，新竹各界一直都有針對縣市合併的討論。

由於林智堅打開了討論縣市合併的機會，討論新竹縣市合併、竹竹苗整併等國土重劃的大課題，終於成為民間熱議的焦點，有關直轄市制度缺乏地方自治、當前中央地方財稅劃分弊端，與地方政府合併缺乏法源依據等問題都浮上檯面，這其實是一個難得的討論機會，市民也有機會關心城市的未來發展。

但柯建銘一人定調新竹縣市合併升格，否定與苗栗整併的可能，不但凸顯柯建銘身為掌權者的霸道，也封鎖了進一步討論現行制度缺失的機會。

四十年前新竹縣市分治是在欠缺市民討論下的威權決定，結果四十年後的縣市合併又是在強人主導下的政治決定。即便台灣號稱走入民主化進程，新竹居民的未來竟然都還是強人來決定，這真是悲劇！

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