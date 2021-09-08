我國明年國防預算3726億，加上另外編列的2000億特別預算，將近6000億創下新高；北鄰的日本不遑多讓，明年國防預算高達新台幣1.38兆，超過GDP總值的1%，而光是要付給美軍的「防衛費」就超過2000億日元。

日本防衛大臣岸信夫聲稱，「當前日本安保環境愈加嚴峻，不認為日本有時間猶豫｣。岸信夫假借與台灣的關係做為理由：｢台灣是日本珍貴的朋友。台灣局勢的穩定對我國的安全以及國際社會的和平穩定至關重要｣。奇怪哩！日本與美國訂有軍事同盟，硬拉台灣下海幹嘛？日本有美國保護，只要按時繳交保護費即可，為何要藉詞增加軍費？

由於菅義偉即將下台，被視為呼聲最高的接班人之一的岸田文雄也表示，日美需要為台海可能爆發的危機展開聯合兵棋推演；日本也需要考慮針對中國、北朝鮮等潛在敵人建構飛彈攻擊能力。扯來扯去，就是為增加軍費找理由。

美國為了圍堵中共，在亞太、印太地區拉幫結派，但並非所有國家都願與之齊舞，｢五眼聯盟｣瞎了紐西蘭一眼；韓國、菲律賓也非全然順從，畢竟軍備競賽只是不得已，改善與近鄰的關係才是和平共存之道。

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