DELTA病毒眼看著即將在台灣形成大患了，但疫苗覆蓋率始終還未能達標，以DELTA及其他傳染性更強的病毒來勢洶洶的情勢來說，恐怕連施打2劑、3劑，都還未必能夠有效防制，可指揮中心在目前疫苗已陸續到來的情況下，仍採取不疾不徐、慢條斯理的舊方法處理，施打速度奇慢無比，不但未能加速疫苗的採購，且仍執著於施打一劑的「偽覆蓋率」，百姓提心吊膽的日子，不知還要延續多久。

政府口口聲聲說台灣疫苗已經足夠，但可笑的是，目前施打的多數疫苗，都是外國捐贈的，政府編列了龐大金額所採購的疫苗，十不達一二，每次外國捐個個位數的疫苗，就拚命宣誇，而對於自家民間捐購的，則攫勞搶功，從不肯承認其疫苗政策的錯誤，更對補救之方，一籌而莫展。

當輿論呼籲「全民施打」時，陳時中居然以「話術」扭曲，說「不可能」，其所舉的理由更是荒唐幼稚，誰不知道如果將「全民」解讀成100%，是絕無可能的事？姑且不論其中有各種自由意志、身體狀況不宜的情況，以目前疫苗的性質而言，至少12歲以下的孩童，無論世界各國，都還不敢輕易嘗試，欲達到100%，當然是不可能的事。但陳時中明知所謂的「全民」，意指「大多數的民眾」，卻故意用「話術」扭曲，完全是推卸責任的作法，且就此凸顯出其傲慢的心態。

DELTA來襲，情勢將比前此更加嚴峻，真正的疫苗覆蓋率，僅僅佔4.1%，距離7成的目標，遙遠難以計數，尤其是已接種1劑的民眾，第2劑尚漫漫無期，不免民心惶惶。方今之際，唯有加速疫苗進口、加快施打速度，才有可能挽救此一危局。可我們的政府，卻是一味卸責、一味傲慢，還能夠給百姓任何期待嗎？

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