國民黨主席候選人張亞中說一旦當選，就要跟北京談判和平備忘錄，兩岸達成制度性和平確實需要經過談判；但在台灣內部一說要跟北京談判，的確很可能是選舉的負數。

要解決兩岸問題就要談和平協議；要談和平協議就會在選舉被邊緣化；而選舉被邊緣化，跟北京談「和平備忘錄」就沒有意義。這有點像小說家虛構的美國空軍第22條軍規，「飛行員有精神問題，可以停飛；但若飛行員申請停飛，就表示沒有精神問題」。

兩岸關係也有類似的矛盾，北京希望看到一個既謀求統一，又能得到台灣人民信任的台灣執政黨；美國希望看到一個甘願被當槍使，但不會帶來後遺症的台灣執政黨；台灣人民則希望看到一個既彰顯台灣主體意識，又能爽賺大陸錢，不會有戰爭風險的執政黨。

顯然，這三者每一點都相互矛盾，矛盾不能解決，但可減緩，減緩之道在求取平衡：對北京來說，願意在美中之間謀取平衡的政黨，總比單壓寶美國的好；對美國來說，與其為了台灣而與大陸合作觸礁，不如讓台灣脫離美中議題；而對台灣人民來說，能在美台與兩岸關係之間求取平衡，總好過擴大戰爭風險。

美國的氣候變遷大使凱瑞出訪大陸，尋求氣候議題合作，碰了一個軟釘子，中方要求美國先回應「兩份清單」和「三條底線」。簡言之，北京已不願意與美方「一邊對抗、一邊合作」，而要美國自行選擇，或者全面對抗，或者全面合作。

隨著美中關係的變化，台灣的選擇更困難了。

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