只因11年前碩士論文裡出現「我國」兩字，張鈞甯遭小粉紅指控為「台獨」。

大陸小粉紅的邏輯，高山滾鼓，不通不通不說，搞不好還會成為兩岸統一、中華民族復興的歷史罪人！

其實，心中有中國，我國即中國，中國即我國。心中有台獨，中國非我國，我國亦非國。心靈漂泊者，我國即異國，全球即我家。小粉紅，少讀書，太深的哲理未必懂，說淺顯一點吧！

既然主張台灣是中國的一部分，那麼，位在台灣的國立大學，不就是中國的國立大學嗎?居住在台灣的國民，不都是中國的國民嗎？無論生活在大陸、台、港、澳或是其他地區的中國人，只要心中有中國，都是我國可造可用之才，何須將可造可用之才，盡數逼到台獨的陣營裡?何須逼著中國的可造可用之才，盡為「西方資本帝國主義者」所用？

國共鬥爭期間，效忠國民黨政府的軍隊，稱為國軍，效忠共黨的軍隊是為解放軍。七、八十年後，時空轉境轉變，本於一中原則，駐守在台灣的軍隊，不稱國軍，難道要稱台軍？而今日中華人民共和國的軍隊，不稱國軍，要稱甚麼軍?稱共軍?解放軍?何況，既曰「和平統一」，軍隊還要繼續「解放」誰？

台灣習慣稱呼保疆衛土的軍隊為「國軍」，如果，小粉紅將稱呼「國軍」的台灣人民，一竿子打翻，通通指為台獨，那麼，黨中央又如何能寄望台灣同胞，心靈契合，共謀統一大業呢？

如今，中國大陸的小粉紅，正走上當年國民黨失敗的道路上。不是台獨就是同志，兩岸融合，統一大業，水到渠成。不是同志便是台獨，兩岸齟齬，分裂衝突，越演越烈。當今中華，誰是台獨?誰是敵人？

小粉紅應該讀過《論語》吧？孔子說得好：「始吾於人也，聽其言而信其行；今吾於人也，聽其言而觀其行。」關鍵還在於「聽其言，觀其行」。

再說，比起諸多「劣跡藝人」、「巨貪腐官」還有那些成天藉著國外傳媒，造謠生事、詆毀祖國的「叛徒」，張鈞甯還真應該獲頒一面「愛我中華」的錦旗呢！

正當中華民族偉大復興的關鍵時刻，小粉紅聽好了：

別給國家添麻煩！別讓自個兒成為台獨的催生婆！

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