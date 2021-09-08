歷經了各式各樣的爭議後，高端疫苗終於在日前由蔡英文總統帶領下開始向全民施打。然而，接連出現數起死亡案例，以及貼有「復必泰」標籤的BNT疫苗大量到貨的消息，卻已讓高端這個象徵台灣邁向疫苗自主的里程碑蒙上陰影。

此前部分綠營政客和側翼力挺高端的言論，以及政府阻擋民間洽購BNT疫苗的行為，於是在網路上成為笑談。殊不知，這些看似荒誕的言行，其實正好揭露了民進黨政府疫苗政策的最高指導原則就是「反中」，以及為了捍衛「抗中神主牌」而導致了當前的疫苗困境。

長久以來，為了與國民黨主張兩岸和解、強調兩岸交流對台灣有益的路線相抗衡，民進黨逐漸發展出一套以反中為內涵、凡事都站在中國大陸對立面的論述。目的是透過營造兩岸衝突的氛圍，來破壞國民黨兩岸政策的正當性。

雖然近年來兩岸關係早已每下愈況，但民進黨在2019年「香港反送中」和「中美對抗」的加持下而贏得 2020年總統、立委選舉，再加上新冠疫情的爆發，還是讓兩岸關係再度探底。不過，正因為兩岸交流被徹底污名化，也就讓民進黨選舉時「抗中保台」的基調，成為不容挑戰的政治正確。

但這個政治正確要在台灣內部建立長期的信用，除了讓民眾相信兩岸關係其實不重要、甚至有害以外，更關鍵的是必須建構一個台灣可以擺脫中國大陸、甚至不需要來往的某種政治幻象。

自去年以來靠著境外阻絕和中斷交往、宣示打造「防疫國家隊」的措施，而看似成功防堵新冠疫情擴散的事實，都讓民進黨所主張的，台灣無需顧慮兩岸關係惡化所產生的負面影響，可以靠著自力更生，在不需要和大陸合作的情況下就能防疫成功的「抗中保台」路線一度具有相當說服力。

但水能載舟、亦能覆舟，就在民進黨獲得高滿意度、覺得可以為所欲為的同時，「抗中神主牌」也逐漸成為他們轉移焦點和卸責、進行政治動員來壓制監督和批評力量時的慣用手段。今年五月中旬疫情爆發，當面對是否阻擋民間洽購BNT疫苗的質疑時，民進黨政府宣稱「復必泰損及主權尊嚴」，暗示買不到疫苗是「遭到中國打壓」，側翼網軍更是到處散播貼有「復必泰」字樣的疫苗是大陸製品的說法，企圖通過詆毀BNT疫苗的信用，讓有意洽購者知難而退。

面對輿論的反彈，民進黨甘冒天下之大不韙也要支持高端，卻還能泰然自若，恐怕也是因為他們認為靠著上述「中國打壓」的劇本，進而主張疫苗國產的重要性，就足以凝聚支持、壓制異議。駐德代表謝志偉曾在臉書表示，「有了高端疫苗，台灣就可以擺脫中國直接或間接的勒索、干擾，而台灣人信任高端、支持高端，正是另一種以科技自信與國家認同，宣告台灣獨立於中國之外的型態」，並表示「我台灣，我驕傲！」，就是在做這樣的政治動員。

然而，作為最積極呼應謝志偉感召的綠營支持者之一，陸姓作家施打高端身亡及其生前留言曝光的新聞，以及綠營側翼為了護航而漸趨極端的言論，都在一定程度上打擊了「支持國產疫苗就是捍衛台灣」的公信力。隨著印有「復必泰」字樣的BNT疫苗大量到貨的消息曝光，所有宣稱為了避免主權被矮化、必須繞過大陸代理商的說法不但不攻自破，而且也證明根本毫無必要。「抗中保台」的信用受損，不但無法再保駕護航，反而一路綁架了民進黨，讓整個疫苗政策陷入困境。

將近三百萬人登記BNT疫苗，對比高端施打意願的下滑，當然讓民進黨感到困窘。而桃勤人員搶先登機移除原本掛著的「復必泰」布條，民進黨即使勉強保住顏面，卻也顯露出狼狽之相。

然而，如此困局或許也是改變的契機，是要為繼續以「抗中保台」為號召，把防疫政治化，讓「抗中神主牌」變得更加不可信。還是回歸理性務實，以取得大量且安全有效的疫苗為最高目標，來獲得民眾認可？衛福部既然能承認「內容物比較重要」，改變或許就在一念之間而已。

（作者為國立台灣大學政治學研究所碩士）

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