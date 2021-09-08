長榮機師遭突破感染後，新北幼兒園群聚昨證實又是Delta惹的禍！然而面對來勢洶洶的疫情，指揮中心指揮官陳時中仍以不變應萬變，不思提升警戒層級，仍以第1劑覆蓋率為主軸，實在令人匪夷所思。

繼5月底「3+11」突破國門防線後，長榮機師這次破口又帶來Delta病毒，新北幼兒園雖與前者不同株，但證實社區傳染已不可免。民眾憂心這波疫情恐超越萬華，但更令人憂慮的是，陳時中還在強調第1劑覆蓋率，不緊跟形勢快打第2劑，也不考慮提升層級，難道等全面爆發再來控制？

第1劑覆蓋率固然重要，台灣靠美日饋贈，如今覆蓋率已逾44%，但要達保護效果、避免重症只能靠第2劑，至今國人完整施打兩劑卻不到5%。面對來勢洶洶的Delta，陳時中怎能不換腦袋，還耽溺屏東經驗也適用都會地區？

事實上，在民間企業爭取到BNT疫苗，且隨後可能「周周到」的有利條件下，台灣完全可擺脫過去畏首畏尾姿態，雷厲風行為全民「打好打滿」，可阿中部長仍不改其志，老神在在，看了真令人喪氣。

相較之下，新北第一時間提升警戒，清空社區大樓，關閉餐廳內用，阿中部長是不是該學學侯友宜，隨時保持應變，「該升3級就3級」，而不是一開口就「不考慮」，還對紐西蘭應變Delta提升4級警戒嗤之以鼻。

醫界認為Delta幾乎可算全新最猛病毒，如今已成全球首惡。疫情中心從去年初2級開設至今逾1年半，如果阿中部長累了，再拿不出強有力辦法，我們建議阿中部長就回家休息吧！沿襲老辦法，不止對民進黨最在乎的民調有害，更會害人命。不是嗎？