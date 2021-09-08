從早年的宋芸樺、徐若瑄，到近期的小S、張鈞甯，連續有台灣藝人在大陸網路被檢舉為「台獨」，並傳出被封殺或下架。這些風波往往以相同的情節開始、以類似的結果收場，在龐大複雜的大陸網路輿論場或許只是「一陣風」，但對台灣民眾而言，每一次風波都會增加一分對大陸的疏離感。兩岸有識之士不應再袖手旁觀，要以保障在陸台胞人格尊嚴權的角度，尋找有效應對之策。

蓄謀「反串」居心叵測

回顧歷年類似案例，至少可以確定三個事實：第一，真正公開支持民進黨或立場傾向台獨的藝人反而不會成為對象，因為他們本來就與大陸保持距離，北京亦沒有為其打開登陸之門。第二，那些被檢舉為「台獨」的往往是在大陸發展較好的知名台籍藝人，絕非大陸官方自上而下的有意為之，而是一些好事者刻意的獵巫，甚至有人蓄謀「反串」。第三，台灣藝人被檢舉為台獨的理據，多半來自一些被誇大、拼湊或過度引申的隻言片語，基本不屬於正式的政治性語言，至少這些「證據」以台灣的標準不算獨派。

歷年案例的處理結果也基本大同小異，幾乎沒有一個被檢舉的台灣藝人真的因「台獨」立場被坐實而被大陸封殺。處理方式可以細分成三類：第一類是商業模式，即大陸官方未做表態，涉事台灣藝人以聲明稿「洗」掉爭議，背後或有成熟的公關運作。第二類是半官方模式，即具有官方或涉台背景陸媒發聲「滅火」，涉事藝人亦動用商業手段平息輿情，不久前多個陸媒為小S緩頰，正是上述模式。第三類是官方模式，國台辦發言人回應雖多半「和稀泥」，順帶批一下台獨和民進黨，但至少為涉事台藝人說了兩句公道話，事件到此為止。

不難發現，台灣藝人遭遇的「台獨獵巫」，以及在被檢舉後做出的諸如「我是中國人、反對台獨」表態，絕非良性、進步的社會教育，而是一種惡性、退步的民粹審判或輿論私刑。暫且拋開此類事件對台灣民眾觀感、兩岸民間關係的負面影響不談，難道台灣藝人不算「在大陸發展、就業、生活的台灣同胞」嗎？難道他們被任意獵巫和栽贓，人格尊嚴權就這樣被踐踏嗎？難道在風波煙消雲散後，當初那些惡意檢舉的有心人，就不應該被依法追究責任嗎？

國民黨應與陸溝通

大陸須嚴肅看待台灣藝人接連被獵巫為台獨的現象，這種風潮與陸方秉持「兩岸一家親」、歡迎台灣民眾到大陸追夢、圓夢的努力背道而馳。何況這種獵巫既消滅不了台獨，也教育不了台灣民意，反令兩岸民間出現「親痛仇快」的惡果。台灣人也是中國人，相信絕大部分願意赴大陸發展、受到大陸民眾喜愛的台灣藝人，內心都秉持上述立場。如果非要在網路民粹的獵巫下，脅迫式做出國家認同的表態，這無疑是令人悲哀的，也是反人道的。

從兩岸政治關係的角度出發，大陸可以堅持統一、強調一中，但也要留給台灣迴旋的空間。最近幾年，大陸網路不時流傳一份官媒「涉台規範用語」清單，但終究是大陸對內的紀律性指令，不是法律規章，對台灣更不具有約束力，不宜拿來規範台人。

兩岸對「台獨」的定義有所不同，如果連張鈞甯論文中的民國紀年，以及一些諸如「我國」、「國手」等習慣性用語也視為台獨的話，那兩岸如何交流呢？拿中華民國身分證的2300萬台灣人，不都算是被《反分裂法》制裁的台獨分子嗎？

支持包括藝人在內所有在陸台灣人應有權利與人格尊嚴，而不是藉機分化、挑起仇恨、政治操作，應當是台灣社會的責任。遺憾的是，民進黨和蔡政府顯然不願扮演建設性的角色，那麼，國民黨就應該站出來和大陸談。2005年連胡會後，國共平台曾處理了大量涉及在陸台商權益的事務，這個機制值得珍惜。

進入2024大選布局階段，國民黨主席改選後，如何重啟與北京的互動，給肆無忌憚的「台獨獵巫」踩下煞車，阻止兩岸滑向敵我式對撞的深淵，應該是努力的方向。