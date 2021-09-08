9月2日，北京證券交易所正式官宣設立。它有什麼特別的地方？又會帶來怎樣的機遇？

中小企業的福音

北京證券交易所的定位是，打造服務創新型中小企業主陣地。

中小企業是我國數量最大，也最具有創新活力的企業群體，是實體經濟的主體。

融資難、融資成本高，依然是制約我國中小企業發展的核心挑戰之一。

國家始終高度重視中小企業的發展，能夠極大緩解中小企業融資難題的資本市場，也是支持中小企業的核心陣地。深圳中小板、創業板、新三板、科創板，很重要的定位和使命，也都是服務中小企業。

但我國中小企業數量龐大，目前的資本市場仍未能充分滿足其直接融資需求。

比如，滬深市場仍對企業上市有較高門檻，而更低門檻的新三板，目前的交易制度和參與主體設計，尤其是投資者的參與熱情和市場活力，還有非常大的提升空間。

以現有的新三板精選層為基礎組建的北京證券交易所，將極大地解決目前存在的不足和短板，而且以示範拉動效應，活化與優化整個中小企業的投融資環境。

據證監會披露，北京證券交易所將一方面與滬深交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通，發揮好轉板上市功能；一方面與新三板現有創新層、基礎層堅持統籌協調與制度聯動，維護市場結構平衡。

這意味著，它不單單會服務好在其上市交易的創新型中小企業，也更將激活整個資本市場對中小企業的服務體系和能力，既讓水更大，也讓水更活。

這對廣大中小企業，尤其是依然被融資所困的優質中小企業來說，是巨大福音。

共同富裕的助推器

發展中小企業對擴大中等收入群體比重、增加低收入群體收入，形成中間大、兩頭小，避免兩頭大、中間小的產業和收入結構都具有極其重要的意義，是推動共同奮鬥、共同富裕的主戰場。

從這個意義上說，對支持中小企業發展價值重大的北交所，也是一部共同富裕的助推器。而且，其助推意義還不止於支持中小企業發展本身。

因為，讓更多優質中小企業盡早走向資本市場直接融資，讓居民財富更多參與中小企業創新發展，不但對中小企業發展意義重大，也對居民財富增長意義深遠。

相比成熟大企業而言，資金投入到優質中小企業，往往能發揮出更重要的作用，也能獲得更高的投資回報。

伴隨VC、PE的蓬勃發展，全球股市都越來越明顯地呈現出一個現象：

越來越多的上市企業，都已經被VC、PE輪番養大，成為不再具備高成長性的大型企業。越來越多的直接融資，都被已經不存在融資困難，甚至很有錢的企業拿走了。

與之對應的是，普通投資者越來越缺少通過股市參與和分享高潛力中小企業成長紅利的機會，而原本可以用於支持它們發展的資金，也被集中到了一些資金富餘的大企業手上，甚至助漲它們將金融作為核心能力，去擠壓缺錢的中小企業。

舉個例子，大家或許會有更直接的體會。

騰訊當年上市時，市值才60多億港幣，17年過去，它已經是最高市值超過7萬億港幣的巨頭。這意味著——

如果你當年購買騰訊的股票，是把錢給了一家真正需要錢的高速成長企業，而若你持有騰訊股票至今，你也將充分受益於這家公司的成長，獲得上千倍的回報。

同樣是騰訊。我們來做一個不一樣的假設，情況就大不一樣了。

好比，騰訊被養到年利潤1000多億之後的現在才上市，一上來就市值四五萬億，募資幾千億。這意味著——你把錢給了一個不缺錢的企業，讓富者越富，同時，你的回報空間也極大地縮小了。從共同富裕的角度來說，這種強者恆強的狀態也是需要平衡的。

國家這些年一直在通過資本市場，特別是創業板的改革、科創板的設立，以及持續推進全面註冊制，來解決上述問題，讓更多具有高成長潛力的企業更早地走向市場，讓資本市場的錢服務到更多中小企業，也讓普通投資者可以更多參與和分享這些企業的成長。

北交所雖然仍將堅持以合格投資者為主，但其顯著的中小企業特色，將直接和間接拉動廣大中小企業更早進入資本市場，激發合格投資者更積極參與中小企業融資，也將讓更多居民財富，參與到中小企業的發展，並分享其發展成果。

這對促進共同富裕來說，也是利好。

堅定市場經濟道路

這兩年，社會上時不時出現一些對中國經濟未來走向，甚至是對中國改革開放和市場經濟建設的憂慮情緒。

最近的一些產業政策變化，包括共同富裕，也引起廣泛的關注，並出現一些刻意製造對立、放大負面情緒、製造緊張氣氛的輿論和聲音。

即便國家各種強調遵循市場化法治化原則，強調堅持基本經濟制度，堅持「兩個毫不動搖」，堅持公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，依然有人刻意把一些正常且必要的行業監管政策，乃至於將共同富裕與深化改革、市場經濟對立起來，甚至拋出所謂「要讓資本家瑟瑟發抖」等等危人聳聽的言論，認為共同富裕會反對市場，打擊富人。

這些輿論雖然絕對不是主流，但也影響著社會思潮，包括非公經濟的信心。

北交所的設立，不但進一步完善了我國多層次資本市場的建設，標誌著我國資本市場高質量發展邁入了一個新階段。其本身也將採取公司制，建立股東會、董事會、總經理和監事會運行機制，並借鑒國際成熟交易所最佳實踐，為交易所多種形式改革積累經驗。

它不但彰顯了中國堅定發展資本市場的態度和決心，也以強有力的事實證明，中國絕不會開改革開放和市場經濟發展的倒車，而是會繼續深化改革、擴大開放，並且更好地發展中國特色市場經濟，使其更好地服務於共同奮鬥和共同富裕。

過去幾十年，我國居民財富主要都集中到了房地產領域。未來，房地產不再是財富蓄水池，居民新增財富向何處去？

發展好資本市場，讓廣大老百姓的財富去幫助更多企業創新發展，進而為整個社會創造更多財富，也讓更多企業創造的更多財富，更普惠於廣大人民群眾。下資本和市場的棋，謀共同富裕的局！

這是共同富裕的方式，這也是深化改革，加快完善社會主義市場經濟體制。

（作者為大陸財經作家）

（本文來源：華商韜略公眾號，授權中時新聞網刊登）

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