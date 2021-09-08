美軍雖已撤出阿富汗，但人散曲未終，接下來就要看拜登政府如何轉移陣地，面對中國這個「21世紀最大的地緣政治考驗」。8月29日中共國務委員兼外長王毅與美國務卿布林肯通話，就阿富汗局勢及中美關係等議題交換意見。針對中美關係，王毅表示「對話比對抗好，合作比衝突好。」王毅接著強調，中方將根據美國的對華態度，考慮如何與美方進行接觸；如果美方也希望中美關係重回正軌，就不要再一味抹黑攻擊中國，損害中國主權、安全和發展利益。

王毅已清楚劃出中美發展正常關係的底線，接下來就等美國出牌。我認為，中共將準備與美國打一場「持久戰」。

毛澤東於1938年抗日作戰期間，根據《孫子》所說「知彼知己，百戰不殆」的規律，擬定一套戰略指導，即《論持久戰》。而習近平是「毛澤東思想」的忠實信徒，必然從毛當年的這篇著作，體會出如何與美國進行長期鬥爭的道理。

先談「知彼」。受到阿富汗事件的影響，拜登目前在美國國內的民意支持度，已跌至上任以來新低。根據Politico-Morning Consult 民意調查，61%受訪者認為美國「走上錯誤的軌道」，僅有39%受訪者認為國家「正朝著正確的方向前進」。美國本次阿富汗戰略退卻失序，不僅成為拜登國內的政治負債，並使他在國際籌組「抗中統一戰線」的努力，遭受重大挫折。

拜登在內外失據下，為累積他競選連任的資本，勢必提高對中共的強硬姿態。例如，美政府部門雖完成拜登交付有關新冠病毒疫情溯源的情報審議報告，但拜登看了這份「沒有定論」的報告後，仍發表聲明指責中國「缺乏透明度和隱藏資訊」，並聲稱他不會停止繼續追查「真相」。

再論「知己」。列寧說「堡壘往往最先從內部攻破」，而習近平最近採取一系列的整治行動，都是在強化和鞏固內部堡壘，也就是先解決「內憂」，再來處理「外患」。習近平當初提出「兩個一百年」的奮鬥目標，要讓中國從「站起來」、「富起來」到「強起來」。中國目前是「站起來」了，但離「富起來」和「強起來」，還有一段路要走。

例如，習近期大力鼓吹「共同富裕論」，代表中共並未實現鄧小平當初所提，從「先富」到「共富」的理想。強調「共同富裕」，主要動機就是希望掃除社會的不公不義現象，以避免腐蝕共黨專政的群眾基礎。至於「強」的問題，雖然中國大陸有人自稱「厲害了，我的國」，但目前中美力量對比，無論「硬實力」或「軟實力」，中國離美國都還有一段差距，中共執政當局對此應是心知肚明，不會急著「強出頭」。

毛澤東當年發表《論持久戰》，是為了反制當時一度甚囂塵上的「亡國論」和「速戰論」，前者過於悲觀，後者失之冒進，對毛而言兩者皆不可取。此外，習近平日前在中共中央黨校鼓勵年輕幹部時指出，「雖然中國的風險挑戰明顯增多，但黨員幹部必須有堅定的理想信念，要勇於鬥爭。」我認為，面對世界百年未有的大變局，習強調「四個自信」（道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）；雖鼓勵鬥爭，但並非外界所形容的「二次文革」。

既然要打「持久戰」，中共就採取「以時間換取空間」的策略。拜登最近派遣氣候特使凱瑞訪問中國大陸，希望從防止氣候變遷切入，改善與中共的關係，但凱瑞顯然是無功而返。正如王毅所說，在目前中美關係大環境中，想把中美氣候合作升級是「不可能」的。但我認為，中共也不想「因小失大」，不會選擇此時與美國正面衝突。

繼《紐約時報》之後，美國《時代》雜誌日前再度因拜登政府在阿富汗事件的表現，對美國給予盟友之安全承諾問題，為台灣感到憂慮。但我關切的是，台海緊張情勢升高，迫使習近平打破現代版的「持久戰略」，提前與美國攤牌。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）