日本防相岸信夫在《每日新聞》7日刊出的專訪中表示，中國軍備不斷增強，日本僅有防衛與迎擊能力是不夠的，一旦台海有事，雖說日本無法置身事外，但若沒有足夠的對敵基地攻擊能力，不僅無法協防台灣，甚至連有效防衛日本本土都有困難。除了利用台灣問題將美國一軍之外，他也趁著美國在阿富汗折戟後急於讓盟國恢復對美信心而對拜登政府施壓。

日本不是第一次利用台海安全要求美國同意突破日本戰後《和平憲法》限制，增加日本國防預算，或強化日本自衛與反擊能力。上個世紀末，日本曾利用1996年台海危機提出「周邊有事」概念，而說服美國同意突破憲法對國防預算不得超過國民生產毛額1%的限制。

這次，岸信夫顯然有意「得寸進尺」要求美國同意日本增加對中國軍事基地的攻擊能力。他說，他無法保證日美兩國年底舉行的「2+2」防長與外長會談會針對日本增強攻擊能力的要求獲致結論，但日本安保環境日益嚴峻，他不認為日本還有時間猶豫不決。

從日本角度來看，這次岸信夫增強日本對中國攻擊能力的提議，既可以對拜登總統動之以情，也可以對美國國安團隊誘之以利。首先，在美軍倉皇撤軍阿富汗後，盟國對美國海外安全承諾信心嚴重不足。即使拜登連續派出副總統賀錦麗往訪亞洲，國務卿布林肯與防長奧斯汀分訪中東與歐洲，仍不足以挽狂瀾於既倒。值此關鍵時刻，美國若同意日本提升對中國本土攻擊能力，不僅有助於制衡中國對外威懾能力，也有助盟國恢復對美國的信心。

其次，在盟國對美安全承諾信心不足之際，拜登情急之下，連「台灣一旦遭到侵略，美國將比照北約做出回應」的話都脫口而出，但仍難取信於美國的盟友。此時，美國若是同意日本增加對敵基地攻擊能力，不僅能增強日本與我國對美國的向心力，也能讓大陸在對外用兵前投鼠忌器，三思而行。

第三，南韓日前成功試射潛射飛彈，成為繼美、俄、英、法、印度、中國與北韓之後全球第8個具有潛射飛彈能力的國家。預料日本將在年底日美「2+2」會談中要求美國比照「韓美飛彈準則」，取消「日美飛彈準則」對日本發展潛射飛彈、長程飛彈與其他攻擊性武器的限制。

日本近年極力拉攏英、法、德等國與「印太四邊對話」(QUAD) 美、日、印、澳四國進行聯合軍演，儼然成為美國在印太地區的重要代理國，既然日美兩國在印太地區休戚與共、禍福相倚，加上日本深信「攻擊是最好的防禦」而提出加強對敵基地攻擊能力的要求，完全符合日美安保的共同需求，東京研判華府將很難說「不」。

就日本而言，提出加強對敵攻擊能力的建議是在阿富汗撤軍後為拜登政府「解圍」，更是在美國「反中」大旗之下助美國一臂之力。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）