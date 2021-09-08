舊金山和約簽署70年的這天，獨派在總統府前升起台灣旗，呼籲蔡總統順著東奧期間各國幫台灣「正名」的浪潮，以「台灣」之名前進聯合國。

由於美中對幹，在美國授意下，美國眾議院、歐洲議會相繼通過「老鷹法案」與「歐盟-台灣報告」、將台灣作為棋子向中國大陸叫板，民進黨立委見獵心喜，就要求外交部把握國際友我聲浪，推動我110個駐外機構更名為台灣。

加上立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等國陸續捐贈我國疫苗，民進黨更以為台灣局勢一片大好，殊不知這只是那些八竿子打不到的國家基於美國面子給予我國的小恩小惠，當陳時中親往機場接機、蔡總統在其臉書發文感謝後翌日，波蘭外長饒兀（Zbigniew Rau）立即打臉，不承認台灣獨立，認為台灣是中國的一部分。

國際間講求的是現實，美國與｢北約｣、｢歐盟｣、｢五眼聯盟｣等雖然關係密切，但各國有各國的考量，莫說緊鄰有俄羅斯虎視眈眈，更與中國有貿易往來，何苦跟著美國蹚渾水？只好應付一下，最後還是回歸到｢一個中國｣政策上。

台獨分子非要蜉蝣撼大樹，給友我國家添麻煩，最後可能連最後一個下台階都沒有了。

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