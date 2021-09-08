國民黨黨主席選舉，張亞中教授以深藍路線直球對決，颳起旋風，凸顯的是過去國民黨往中間移動時，是否不經意的，傷了傳統支持者的心。

民進黨操作仇中是成功的，這也讓國民黨為了維持選舉競爭力，多談內政，少談兩岸；但兩岸的確是台灣很多議題的上位價值，也是國民黨傳統支持者的堅持。從太陽花運動之後，國民黨的基本盤，等於是處在一種「被忽略」的狀態，這也就難怪深藍會因為張亞中的直球對決而亢奮。

其實民進黨為了選舉，對兩岸路線也做出很多妥協，原本的神主牌是「建立台灣共和國」、「兩岸互不隸屬」，結果完全執政後不要說台灣共和國沒個影子，現行法律還是承認「大陸地區也是中華民國領土」，等於是「兩岸同屬一國」，那為什麼民進黨沒有「喪失黨魂、黨格」的問題？

因為民進黨在放棄法理台獨之餘，會時不時在一些不痛不癢的議題觸碰一下紅線，讓獨派高潮。譬如說近來的鄰國論，蔡英文已經退縮到只能不點名的，用含沙射影的方式描述對岸是「鄰國」；幸好國台辦有痛斥民進黨夾帶「兩國論」，民進黨才能對獨派交差，「我還是有在搞台獨喔」。

國民黨往中間移動，也應該要同時維繫傳統支持者的士氣，這就像走鋼索，有時難免會拿捏不準；只是往中間走的出發點，畢竟是為了制衡民進黨，是為了讓國民黨更有選舉競爭力，是否也能得到一些鼓勵，一些包容？

有人說，「不談統一的國民黨，和民進黨有什麼兩樣」？筆者並非反對談統一，但即使不談統一，國民黨執政不會阻擋疫苗進口，不會拒絕普篩，不會放行萊豬，不會關掉中天，不會發振興券還要先跟人民要一千元。

國民黨勝選跟民進黨的差別，實在太大了，大到值得做出妥協，國民黨更絕對有勝選的實力。試想如果不是國民黨給予足夠的壓力，民進黨會開放向上海復星買疫苗嗎，會讓五倍券不用先繳一千元嗎？

現在張亞中教授已經被視為一個「有勝選可能」的候選人，但張教授對於「選舉考量」的輕忽，聽來滿讓人膽戰心驚。難道現在國民黨要放棄選舉的競爭力，退回到一個純粹的「理念型政黨」嗎？

而若國民黨主席不在乎選舉的競爭力，等於是說短時間內，民進黨再怎麼胡做非為還是可以躺著競選，濫權獨裁，筆者真的不認為，這是個好的方向。

一次辯論或許不夠清楚，筆者期待張教授對於如何帶領國民黨勝選，能多做一些著墨。而較走溫和路線的朱立倫、江啟臣，是否能去體會深藍近年來的苦悶，而投射在張亞中教授身上？國民黨的基本盤是萎縮了，但基本盤永遠是一個政黨的根。

以台灣的現況來說，「讓民進黨下台」是最上位的價值，也是國民黨最優先的責任。筆者期待「最能夠讓民進黨下台」的人能當選國民黨的新主席，還台灣社會一個公道。

（作者為政治幕僚）

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