東北、西北既危，華北、華中、華東戰局亦險。華北方面，華北勦匪總司令傅作義所部第35軍軍長魯英麟率兩師兵力，於1月13日在河北淶水戰役中，其新編第32師被共軍圍攻，師長李鼎銘陣亡，官兵傷亡幾達2/3。軍長魯英麟突圍痛憤自戕，蔣聞而自記曰：「華北戰局將日益嚴重，前途大難，仍未已也。」

華中方面，河南大部分已為共軍所控制，皖北、鄂東、鄂北亦為共軍所侵入。共軍陳賡部於3月9日圍攻洛陽，守軍206師與共軍戰，至14日城陷。殲守軍2萬餘人。旋由國軍第18、第47軍於17日收復之。

與此同時，華東方面共軍陳毅部向濟南進攻，第二綏靖區司令王耀武報稱：共軍共有3個縱隊及3個師於3月10日侵入張店後，繼犯周村、淄川等地，有續犯濟南可能。21日，共軍一部迫近濟南，主力則向昌樂、濰縣進攻。4月27日，濰縣陷，膠濟路中斷，而濟南、青島危矣。

共軍再度發動濟南戰役，而至攻占濟南，是從9月16日起，至24日結束，殲滅國軍10萬4千餘人，其中國軍第96軍軍長兼整編第84師師長吳化文率2萬餘人投共。此對濟南之失，有重大的影響。因為吳的投共，使共軍順利地控制了濟南機場，國軍空運增援的行動，為之停止。且造成濟南城防一大缺口，徹底動搖了守軍防禦的決心。共方原計畫要1個月攻下濟南，只用了8天的時間就攻克了。

第二綏靖區司令官兼山東省主席王耀武、副司令牟中衍等將領23人被俘。除兵力損失外，武器的損失亦極慘重，據國防部次長秦德純說：損失槍4萬支，子彈1500萬發，輕機槍2000挺，汽油百萬加侖。

吳化文叛變影響軍心

吳化文原為韓復榘舊屬，西北軍馮玉祥系統，其投共，實造成蔣之一大震撼。自記曰：

吳化文叛變以後，不僅影響於濟南之失陷，而其關於全國軍心，尤其關於馮玉祥舊部所殘留於國軍者，約15萬人之不安，更為重大，從此軍心之團結尤難矣。

事前王耀武報告，謂16日起，大舉猛犯濟南的共軍有九個縱隊，採用人海戰術，輪番攻擊，晝夜不停，守軍抵抗，傷亡甚重。亟望北進兵團早日北上。而北上兵團，迄無應援。蔣於18日自記曰：

共匪圍攻濟南，祇有一日，東南堅強工事陣地，竟為其突破，西南機場亦遭匪自齊河方面砲擊，致空運軍隊無法繼續實施。……此乃增兵濟南原有之主張，為國防部高級人員（按指顧祝同等）所轉移，未能事先空運，以致臨渴掘井，竟遭此厄。

濟南計畫，明知匪之必來，且可望其為全局轉危為安樞機，不料僚屬與其所部腐敗拙劣，鑄此大錯，以後局勢艱困更難矣。

徐州「勦匪」總司令劉峙在共軍圍攻濟南4天後，始下令集中援軍於徐州以北，共方估計尚須數日方能集中完畢，其援軍數目大約有20個旅左右。認為可能使其打援計畫難於完成，但阻援以爭取攻城所必要的時間，是可能的。但劉之援軍未敢北援，加以吳化文率兩個旅之內應，因此，順利的攻占了濟南。

國民黨防諜工作失敗

蔣以為此次吳化文之變，是因為吳之「眷屬此次在兗州陷落時被擄，而又送還濟南之故，即中共匪陰謀。」按兗州陷落是在這年7月13日，其實吳化文早在兩年前即暗通中共。而中共決定攻濟計畫中，即將吳列入內應的條件。於此可見國方「防諜」工作之失敗。

濟南之失，使毛澤東「認為舉行淮海戰役，甚為必要。」也對下一步的遼瀋、淮海、平津三大戰役創造了關鍵性的重要條件。

這是國方軍事大崩潰的前奏。對整個國民黨之敗，具有關鍵性。蔣則深悔「不能專心軍事，而幕僚又無定見定識，不勝愧悔之至！」並對是役檢討曰：

良以濟南一失，對內對外，關係太大，其有損於政府之威信者，莫此為甚！從此政局、外交、軍事諸端，當更棘手。共匪亦必益形猖獗。軍事如不能再轉優勢，自覺無顏以對世人矣。

（未完待續，蔣世安專欄每周四刊出）