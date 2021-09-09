這是「城市遷徙」採訪系列的第一期。阿見說自己的經歷很普通，沒有精彩橋段，只是很真實。我想，這就是我們普通人正在進行的生活狀態，外面波瀾不驚但內在暗流湧動。這次溝通的內容用阿見自述的形式來表達。

我是學外語的，大學畢業前，我去北京做過對外房產中介，租房給外國人，本來打算練嘴，幹了一個月發現各種培訓洗腦，根本沒有張嘴的機會，又去了一家旅行社做日本市場推廣，結果又幹了一個月碰上日本海嘯，業務被迫停了。

即將畢業，思考的事情很多很長遠，北京這個城市怎麼樣，是否適合自己，能不能立足，要不要回老家等，但對於未來是什麼樣，也只能在海投簡歷的時候YY一下，對工作的具體想像就是日企、大公司這樣的目標。

面試了2-3個月仍然沒遇到滿意的，就在疲憊不堪的時候，偶然收到了北京一家日企500強的面試通知，奇怪的是我根本不記得投過，面試當天就接到了offer，崗位是銷售，那時候我並沒有什麼概念，也不是主動選擇，只是偶然的機遇就去做了。

我在這裡一直做了5年，從學徒到區域負責人，也是至今最有感情的公司，中途因為一些外部和個人原因，去了上海分部，後來又再次調回北京。

那幾年過得很充實：工作上積極發展，薪酬也在漲；業務雖然困難但有希望；工作很忙很累但權限很大，自由度也高；公司內部團隊很團結，和領導很投緣私交也不錯；這些良好的體驗其實讓我很難心生去意。

但另一方面有些矛盾也在積壓：公司內耗逐漸凸顯；與工廠矛盾加深；身體每況愈下；個人生活方面，薪酬與房價物價上漲不成正比；工作太忙沒思考空間，回頭一看覺得白駒過隙，思想上有很多空白，這麼多年除了褪去學生時期的幼稚和高傲，沒有什麼進步。

考慮到家庭，內心慢慢務實，產生離開北京的念頭，其實我喜歡上海，這期間領導也給過我去大連，青島等城市的機會，但我的觀念比較傳統，還是會有「父母在不遠遊」的想法，我家在秦皇島，最終想離家近些，但又不喜歡北京。

那段時間很迷茫，有很多念頭，但是高強度的工作狀態下，沒有太多能量去梳理，就算有休息時間也懶得思考，心有餘而力不足，所以都停留在念頭層面。迫於當下的工作和生活高壓狀態，我甚至都沒有思考過換城市後的收入降低等可能性。

我唯一的行動就是無意中更新了簡歷，但並沒有去投，結果老家一個很知名並且我也有所瞭解的國企主動打電話來，接到offer後我沒有太多猶豫就辭職了。

從有離開北京的念頭開始，到最終辭職，只用了大概2-3個月時間，我覺得自己很幸運。

我現在的公司和之前的行業不同，具體業務和模式有很大差別，一切工作內容和人脈都要從頭來，我也算是轉行了吧，工作差別可以簡單理解為以前是負責渠道管理，要開拓市場，現在是維護客戶，深入挖掘，但公司當時還是看重我之前的工作經驗，也急需一個有經驗的成手。

我現在已經回老家6年了，對工作和生活方面的感受，不能簡單得用好或壞來形容：

收入一開始略有降低，但生活成本的降低更明顯，這方面更愜意；工作氛圍很有落差，上升空間小，人際關係複雜；同樣的工作強度下收穫更少，內耗嚴重不勘；甚至到現在，我依然時常懷念以前的公司，也會跟同事說起當年如何；但我喜歡這個城市，而且這裡有家人和朋友。

雖然某些方面有落差，但我沒有過後悔，對以前的工作生活更多的是懷念和感恩，即便遇到了困難，依然覺得回來很值得，很幸運。工作上再選擇的機會少了，但在有限的條件下仍然可以做出一些改變。

當時在北京和上海關係比較好的朋友們，大部分沒有離開且過得不錯，但我並不羨慕。在我的認知範圍內，留在大城市的原因無外乎三類：

擔心或確信離開後不如現在好，擇優而選；眼下的機會更多，苦樂並存；沉迷於城市的虛幻，把大城市的繁華和光環插在自己的肩膀，但一事無成，卻又無法自拔，找不到離開的辦法和勇氣。

無論哪一類都有留下的理由和意義。

說到底，問題最後都要回歸到，你想要什麼，想要到什麼程度，對我來說，回歸家庭，享受真實是最根本的動力。

但自己想要什麼確實難以說清楚，在人生中這個課題也是一直變化的，有些人用選擇法，我大概是排除法，最起碼我現在知道自己不想要什麼。

在目前可預見的規劃中，我打算一直待下去。

作為大城市曾經的過客，對於面臨相同抉擇且猶豫很久的朋友來說，如果你還可以扔硬幣去決定，如果你時常想起自己的年齡，那麼我會建議你回到父母身邊，更多的關注生活，總去跟身邊的人橫向比較會變得浮躁，因為別人的好與壞對你來說都是莫大的玄學。

相對於此，更相對即將或剛剛來到大城市的小夥伴們提個醒，青春不可負，盡情吃喝玩，遠離黃賭毒，不管做什麼處於什麼環境，一定掌握一項技能，學會拒絕，多看書，多運動，未來面臨去或留時，相信你都不會太糾結。（小女子走江湖/山東煙台）

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