1661年正月，鄭成功開始戰前準備，召眾將議事。當時有人反對，主要是擔心水土不服，怕染上熱帶病，但這些理由已經不能阻止鄭成功攻台的決心。

從地圖上可以看出，荷蘭人聚集在大員，而大員在廈門的東南方，如果要攻台，最好就是趁西北季風出發，順風順水，而且得立即動身，一旦晚了，東南風起，逆風逆水，攻台就變得困難。到了2月分，正是季風變換的時節（南方比北方早），鄭成功立即率領眾將士在金門「祭天」、「禮地」、「祭江」，舉行隆重的誓師儀式。一切準備就緒，船艦集結於料羅灣，只等哪一天西北風起，就率眾出發。

台江內海（時報出版提供）

3月23日，西北風起，鄭成功率將士2萬5千人、戰船300艘從料羅灣出發，向東南駛去。

一天後，部隊陸續到達澎湖列島。鄭成功在島上巡視一番，覺得澎湖的戰略位置很重要，於是留了4位將領把守，親率大軍繼續東征。從澎湖到大員雖然只有90多公里，但此時已是3月底（農曆），唐詩有云：「二月春風似剪刀。」此時如果颳起東南風，前進就變得十分困難。27日，艦隊駛抵柑橘嶼（今東吉嶼、西吉嶼）時，海面突然颳起暴風，只好返回澎湖。一連幾天，大風不止，鄭軍攜帶的糧食已經所剩無幾。如果就此等下去，動搖軍心是一方面，更關鍵的是不能按預期抵達鹿耳門。

荷蘭方面，自從何斌逃往廈門後，大員地區便盛傳國姓爺要來打台灣的風聲。隨後荷蘭人又發現，當地華商陸續將財產轉移到大陸，同時前來大員貿易的華商船隻急劇減少，各方打聽，最後斷定鄭成功將在3月底出兵。

時任大員長官揆一（Frederick Coyett）緊急備戰，一方面加強各處偵察與武裝，一方面禁止華人在赤崁樓買賣糧食，把所有華人頭家和士紳軟禁在台灣城中以免通敵。不僅如此，荷蘭人還把田間的稻穀，不管有熟沒熟，一律焚毀。同時，向巴達維亞總督報告，請求援軍。

巴達維亞總督派范德蘭（Jan van der Laan）率12艘船，共1453人前往大員增援。總督還指示，如果鄭成功沒有攻打大員，不能白跑一趟，必須攻打澳門找回點損失。范德蘭抵達台灣後不久就要去打澳門，他認為鄭成功不會打來，於是與大員的官員發生爭執。為此，大員方面派使者到廈門會見鄭成功，想一探虛實。使者帶回來一封鄭成功的信，信中言辭懇切，否認即將攻台。大員的官員表示不信，范德蘭大為惱火，第2年就帶著兩艘船和所有軍官返回巴達維亞，其餘的船大多被分派到其他地方，只在大員留下四艘船和不到600名士兵，連個軍官都沒有。這時，荷蘭在大員的總兵力是1500人。

荷蘭人在大員的兵力雖不多，卻有一套堪稱完美的防禦體系。滄海桑田，從今台南的衛星圖上，我們很難看到當年古戰場的樣子，但好在荷蘭人當時繪製了地圖，我們得以一窺原貌。

2010年12月4日斥資8千萬元打造的仿明鄭時期商戰兩用船「台灣成功號」，張開大帆循著鄭成功登陸台灣的足跡，首航至鹿耳門溪口。（洪榮志攝）

300年前，今台南的西邊有一個潟湖，稱為台江內海，簡稱台江，就是俗稱的大員灣。台江內海是由一堆離岸沙洲圍成，其中最大的兩個沙洲是北線尾島和大員島。大員島最早稱大鯤身，鯤是大魚，大鯤身的意思是露出水面的魚背。從大鯤身往南，有7個小島相連，依次稱為大鯤身（或一鯤身）、二鯤身、三鯤身、四鯤身、五鯤身、六鯤身、七鯤身。這7個小島在退潮時連成一片，漲潮時又分開，狀如串連的珍珠。後來，隨著泥沙增多，7個小島終連成一片，就用大鯤身指代整個島嶼，就是大員島，也是大員（或台灣）最早的來源。

所謂潟湖，就是在大海的邊緣地區，由於海水受到不完全隔離或週期性隔絕，引起水質的鹹化或淡化，從而形成不同水體性質的湖。這裡產生隔離作用的是一群沙洲，沙洲是由泥沙堆積而成的，泥沙則來自流入此處的淡水河。台南一帶的平原本是由來自阿里山的河流沖積而成，這些河流在流入大海時攜帶大量泥沙。這些泥沙形成台江內海、北線尾島和大員島，以及周圍許多淺灘。日後這些泥沙終於把台江內海填平，以致於今天台江內海不復存在。

【未完待續】