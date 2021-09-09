他，是個身份特殊的中國人，爺爺是被罵「賣國賊」的袁世凱，他的身上，既流淌著「皇親」的高貴血統，卻又因母親出身青樓，而處處被輕賤。

可他卻不鳴則已，一鳴驚人，不光娶回驚艷世界的女子為妻，被世人稱為「神仙眷侶」。他自己還享譽世界，更是為中國，做了最值得我們感謝的事。

他，就是袁家騮。

1912年4月5日，袁世凱剛剛成為民國大總統，袁府就「喜上加喜」，次子袁克文的姨太太情韻樓，為袁世凱添了一個大胖孫子。孩子被取名為袁家騮，按理說，出身如此顯赫人家，袁家騮即便不能高官厚祿，也該錦衣玉食，可是他卻從沒被家人喜歡過。

因為母親情韻樓，本是青樓女子，父親袁克文生性風流，情婦少說十七八個，根本沒把他的母親放在心上，更別提關心他了。

因為出身父親不愛，祖父袁世凱也不喜，即便是生他的母親，也因為在袁府待著諸多寂寞，說了句「寧可再做胡同先生，不願再做皇帝家中人也」，竟丟下他重回煙花巷。

袁家騮成了「沒人要」的小孩，父親便把他扔給了，正室妻子劉梅真撫養。但劉梅真已有兩個兒子，可想而知，寄人籬下的他，過得是什麼樣的日子。

同是袁家少爺，袁家騮總矮人幾分，其他少爺平日裡西裝革履，有專門的傭人照顧，而他卻終日破舊長衫，孤單一人，沒有人願意接近他，就是傭人，言語間也不免輕賤他。

更糟糕的是，他4歲那年，隨著祖父袁世凱去世，風光一時的袁府日漸敗落，父親整日流連煙花柳巷，家底都被敗光了。祖父又被唾罵為「賣國賊」，他在街坊鄰居面前，更是愈加抬不起頭來。

10歲，袁家騮寫了一首《詠雪》：入夜寒風起，彤雲接海橫。紛紛飄六出，路靜少人行。

這一首極好的詩，但它透露的，卻是一個孩子不該承受的悲涼。命裡注定的這些磨難，讓他童年淒苦，卻並未擊跨他的意志，他選擇了一條自我救贖的光明大道：那就是獻身科學。

1930年，袁家騮憑優異成績，進入燕京大學物理系就讀，當時無線電技術剛剛問世，他心心唸唸的都是無線電，廢寢忘食地鑽研，燕大校長司徒雷登喜愛他的才華，送他去美國加利福尼亞學院留學。

登船去美國時，他身上帶著僅有的40美元，乘坐最簡陋的三等艙，在近20天的航程中，每天只靠充滿腥臭味的便宜鹹魚果腹，稍貴一點的稀飯也捨不得吃，到達目的地時，體重下降了十幾斤。

好在人生中最困難的階段已度過，接下來，迎接他的是一條無限光明的大道！

1935年，在他快取得博士學位時，上天賜給他一份珍貴的禮物，他和自己的命中注定相遇了，她，叫吳健雄。

她擁有最男兒的名字，亦擁有最男兒的志向。在美國同學會初次相見，她的談吐不凡，精明幹練，就給他留下極深的印象。她吸引著他，他亦讓她心動，受眾星捧月的吳健雄，獨獨鍾情於沉默寡語的他，他們經常一起聽課，一起去圖書館看書，一起吃飯，常常會就一個學術上的問題，交流到深夜。科學報國，成為彼此心照不宣的共同志向。

一年後，袁家騮獲博士學位，正逢祖國七七事變，抗戰烈火，炙烤著他的愛國之心。他當即和吳健雄準備動身回國效力。

恰巧胡適來到洛杉磯，聽說他們有此想法，胡適思考了很久後相勸：「你們所學專業，現在回去用處不大，何況北平、天津已落入敵手，科研無法進行。但是，中國必將勝利，戰後國家建設需要許多人才，你們應當好好讀書，以便戰後建設新中國。」

苦於學識，在國內難以發揮作用，他們接受了胡適的建議，留在美國繼續學習，他憋著一股勁，一直等待著能回國的那天。

1942年5月30日，他和吳健雄舉行了簡單的婚禮，他們的愛情，志向，促使夫妻二人一起，邁向更高的科研高峰。

吳健雄，堪稱是諾貝爾獎的無冕之王，她成功用實驗證實了，當時楊振寧和李政道提出的，「在弱相互作用中守稱不守恆」理論，幫李政道和楊振寧贏得了諾貝爾獎。妻子被譽為「東方居里夫人」，而他在科學山峰上取得的高度，也絲毫不弱於妻子。

1943年，袁家騮在美國無線電公司研究所工作，從事國防軍事設施連波雷達的研製。戰後被應用於民間，增大民航飛機與輪船的安全係數。

二戰後，他在美國國家科學實驗室，取得了重大突破成就，尤其是他第一個證明了，宇宙強子共振的存在，這一發現轟動了全世界；他還參與建造世界上，第一台高能質子加速器。

由於這些突出貢獻，他兩次獲得美國最高科技獎，還拿到華人協會傑出成就獎，駐美工程師協會科學成就獎，這是中國人在美國，獲得的為數不多的極高榮譽。

歐洲、法國、前蘇聯，各個頂尖研究所，都將名譽教授的席位留給他。

而因能力出眾，又參與軍事項目研製，他不得不加入美國國籍，但他一直沒有忘記大洋彼岸，才是自己的祖國。可20年裡因為這樣那樣的原因，他總是錯過回國機會。

直到1972年，我國剛剛和世界建起溝通橋樑，袁家騮第一時間千方百計托關係，

獲得陪同中國代表團，參觀西歐核子研究中心的機會，他激動詢問代表團祖國的情況，提出要回國去看看，他說：「這是一次最幸福的聚會。」而這次交流，他成為新中國建立後，代表西方與中國物理學家，直接接觸的第一人。

第二年一得到中國批准，他和吳健雄，就迫不及待踏上回國旅途，當他得知，祖國核物理事業亟需更進一步時，他馬上向西歐核子研究中心提出，向中國提供核物理研究設備的建議。

那時西方仍沒放鬆對中國的封鎖，他這樣做，完全是冒著，自己可能會失去國外事業的極大風險。可為了推舉祖國往前走一點，他義無反顧。經過長達一年的奔涉交流，他終於說服了西歐核子研究中心，將一批核物理實驗設備，運至中國原子能研究所，是他，推動中國核物理研究，和西歐接軌走出最關鍵的一步。

他一直對故土一往情深，以自己的中國血統自豪，他常說：「我愛中國。」「我忘不了天津，更忘不了河南」。

1980年後，他和妻子放棄在美國優越的生活，他們一起回到中國，致力於國內科技事業發展，在他推動下，北京正負電子對撞機，同步輻射加速器研製正式啟動。這一里程碑式的成果，奠定了中國人在該領域，與歐美三分天下的地位。

不光推動祖國科研事業，他更將自己和妻子，在美國積攢的所有積蓄，幾乎全部捐獻給了，中國的教育事業。

他的個人生活很簡樸，他的睡衣、睡褲都是打了補丁的，補丁的針腳粗大，而且歪歪斜斜，這是他自己，親手一針一線縫補的。

曾在1984年，鄧小平在人民大會堂接見他和吳健雄，宴會間，他發現自己腳上一隻舊皮鞋開了線，裂開一個大口子，露出了裡邊的襪子，他很不好意思，悄悄用另一隻腳，擋住裂開口子的鞋面，幸好當時沒被人發現。

宴會結束後，在返回賓館途中，他悄聲問秘書：「附近哪裡有修鞋的？」他可是聞名世界的大科學家啊，卻連一雙破舊的皮鞋都不捨得換，那次修補後，這雙鞋子，他又穿了十幾年......

而那些所有省下的錢，成了他，捐贈給明德中學的500餘萬元人民幣；成了九十年代初，他送給明德中學的當時最先進的數十台電腦；他捐贈給祖國的其餘錢物，

已無法計算具體數字......

1997年，相濡以沫的妻子吳健雄先他而去，「中國的居裡夫婦」，科研界的一對神仙眷侶失散了。帶著對妻子無盡的哀思，也帶著對祖國學子的殷殷期盼，88歲的袁家騮不顧病弱身體，為促進中西文化交流，不遺餘力在中美奔波。他還用妻子和自己的最後積蓄，在中國建立了，「吳健雄、袁家騮自然科學基金會」，專門邀請國外知名學者，來華講座。

2001年的一天，袁家騮在天津科研機構做訪問時，突發心肌梗塞，被送進醫院重症病房。而在生命的最後兩年，他讓所有人知道了，什麼是一個科學家的堅強和體面。

雖重病在身，他仍很注意儀表舉止，衣服雖然破舊但要整潔；他的鬍子刮得很乾淨，吃飯時要系餐巾，每吃一口，必請人用餐巾紙替他擦擦嘴，老人每次都要說一聲「謝謝」；若有女賓來訪，他必行吻手禮；若有小孩或年輕人進來，他會格外高興，一定要給他們買這買那。在醫院，很多人不知道他的身份，卻都知道他是一位「可愛的老頭」。

即便自己都虛弱無比，他仍時刻關心教育，一次，他看到一則關於中國邊遠地區，貧困兒童艱苦求學的電視新聞，他很激動地對護士說：「咱們應該幫幫他，我現在就開支票！」

在他生病前，每年都會自費請國外知名科學家，到中國講座，後來他躺在病榻上，仍念念不忘，該請哪位科學家蒞臨講學。在他支持下，台灣建立了，具有世界最高水平的，「同步輻射中心」。他在患病期間，一直與該中心保持密切聯繫，中心寄來的文件，都是他在病床上簽署的。

2003年年初，江蘇南京「吳健雄記紀念館」落成，他無法前往，當地政府，為他送來了紀念館的光盤，播放光盤時，他睜大眼睛盯著屏幕，自始至終，一言不發。

當電視熒屏上，映出妻子吳健雄頭象的特寫鏡頭時，老人渾濁的眼裡閃過亮光，努力伸長了手想要觸摸，他說了一句讓人心碎的話：「健雄，你好嗎？」

從來思念苦，寸寸斷肝腸......

2003年2月11日，這位歷盡滄桑、充滿傳奇色彩的老人，在北京協和醫院，因多臟器衰竭與世長辭，他的骨灰和吳健雄的安放在一起，夫妻一體，生同衾，死同穴......

他的離開，是中國科研界的巨大損失，引各界哀悼，《北京晚報》：「科學界明星，

著名物理學家袁家騮病逝」，《京華時報》：「物理學泰斗，袁家騮辭世」……

祖父是備受爭議「賣國罪人」，父親則放蕩不羈「庸碌無能」，而袁家騮用一生證明自己，打破了上一輩的烙印。

在他離開這一刻，人們終於，不再用「賣國賊孫子」來輕賤他，而是用「科研偉人」四字相送！

他是架起中西方物理溝通第一人，是一生鍾愛祖國的科研大師，不重名利簡樸至極，只為將畢生所有盡付中華！

天涯赤子，滿腔熱忱，神仙眷侶，羨煞旁人，在袁家騮吳健雄身上，凝聚著的是科學家對祖國，最真誠的愛。我們的祖國能有今天的強大，離不開他們的奉獻，

他們是最偉大、最值得我們尊敬的人！

他雖走了，但靈魂不滅，精神永存，致敬袁家騮，希望我們永遠記住，這位愛國科學家！

（本文來源：華人星光公眾號，授權中時新聞網刊登）

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