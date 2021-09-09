國軍軍紀事件頻傳，從上尉軍官酒後滋事、士官長強暴女兵以至於艦長與單位女士官的「愛之船」事件，看來國防部年初頒布史上最嚴的「國軍軍風紀律改革專案」，並未造成嚇阻的效應，國防部整飭軍紀的決心受到很大的挑戰。

主管國軍軍紀的是總督察長室的軍紀督察處，基層部隊由營、連輔導長來管，但是到了軍團以上單位，政戰主任反而管不到軍紀，因為有監察官的督察單位歸參謀長管，參謀長日常工作已經夠繁忙，那有心思再去管軍紀，所以當單位發生軍紀事件，部隊長往往會請政戰主任來協助處理，但就指揮鏈來說，終究是「名不正、言不順」。

實際上監察官的直屬長官是督察主任、參謀長，他們的軍旅歷練對軍紀工作其實並不熟稔，監察官就只能單打獨鬥，反而從小做軍紀工作到大的政戰主任卻無法直接指揮監察官，也就是說從基層連隊到國防部，執行軍紀實務工作的跟政策指導的，不在一條線上，自然到處會有疏漏。

政戰體系原先的設計保防與監察系統，是在政戰主任的指導下，著重於先期掌握維安情資、中期調查處置以及後期的檢討精進，環環相扣，井然有序，但是有人忌憚政戰系統權力太大，利用國防部組織調整時，硬把政戰局軍紀監察處移至總督察長室，造成今日事權不統一，基層軍紀政戰管，高層沒人管，該管的無暇管，能管的管不到，軍紀怎麼會好？

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