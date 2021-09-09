自由、民主很重要，會寫在憲法中，如果違法了，有時會受到法律的制裁。

對人尊重，是一種品格，不會寫在法律中，不會受到法律的約束，但卻是為人處世最基本的道理。

我在台大教書多年，每學期剛開課時，總有同學在老師上課時，會交頭接耳，竊竊私語。我的做法是，請這些影響上課秩序的同學到教室前面，冷靜冷靜兩到三分鐘，然後再請同學回座。

我不會問同學叫什麼名字，表示我不會記下來，學期末也不會扣分，但是我會藉這個機會告訴全班同學：

你們要了解，台大是個最重視自由的學府，但你們要了解，有件事比自由還重要，那就是人與人之間相互的尊重。我對你們的尊重，就是好好的把書教好，你們對老師及同學的尊重，就是不要影響老師教學，以及打擾其他同學的上課。如果上課已經快一半了，這節課就儘量不要再進來了，免得影響上課，這也是對「上課」的尊重。

我經常會再告訴同學說：請問，如果你今天在公司開會，董事長在講話，你們也會在底下講話嗎？或沒有理由的遲到早退？應該不會吧！那為什麼在課堂上會呢？差別在於，在公司是「對上的不敢」，在學校是「沒學會尊重」。

我的經驗是，同學在了解「尊重」的意義及重要後，通常都會配合，接下來的一學期，課堂上有著安靜與愉快的氣氛。

朱立倫前主席昨天在中常會的「遲進早退快閃」，「只管自己講，不聽他人說」，是他的風格？習慣？還是傲慢？我們不知，但有一點可以確定，他對於昨天的政策說明會是不尊重的，對於其他參選人是不尊重的，對於現場的中常委是不尊重的！

不尊重他人，其實就是對自己的不尊重。這是朱前主席為自己的品格下了註腳，我為他感到難過！我想提醒朱前主席：「對人尊重是一種品格」！

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