促轉會轉型「中正紀念堂園區」，主張將中正紀念堂將轉型成反省威權的歷史公園，並建議將紀念堂裡的蔣介石銅像移除。

促轉會本身就是民進黨「民粹威權」的產物和標籤，正是他們自己眼中第一個該拆除的機構。一個代表民粹威權的組織，主張反省威權歷史，移除威權政治的象徵，可謂威權政治的諷刺。

自由，自由，多少威權假汝之名?多元，多元，多少威權假汝之名?威權，威權，一代威權換威權，多少罪惡在其中?

移除蔣介石銅像，何異於文革打倒孔家店?保留蔣介石銅像，就無法反省威權政治?活人反省威權歷史，抵不過一尊沒有生命的銅像?羅馬帝國獨裁者的雕像今猶在，英法德奧君王雕像依然矗立，民主潮流浩浩湯湯向前行。

政治即威權，無威權不成政治，有政治便有威權。反省威權歷史，何不仿效西湖秦檜，歷屆元首銅像跪倒園區，但憑民眾反省威權歷史?

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※