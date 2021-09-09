軍紀歌頭兩句：「國家有綱常，軍隊有軍紀」。然而，綜觀近期諸多軍紀案件，真是不忍卒睹，舉凡中將副參謀總長公務團隊超帶免稅煙品、軍備局少將工程貪污、管院上校盜取戰備口糧、海軍中校不倫戀、空軍少校為一己之私總統府前下跪、陸軍副司令上尉愛子酒後辱罵警察、馬防部士官性侵女兵，上至將官下至士官，軍紀千瘡百孔。

軍紀不彰、軍心渙散，三軍從上到下一堆散沙，這般部隊如何面對戰爭。雖然國防部均表示各案當事人皆有相關懲處及檢討，但可別忘了，小地方看大事情，小案不嚴防，就是等著出大包，尤其統帥階層更應徹底檢視領導統御是否出了問題，知官識兵的落實是否淪為口號？

回顧去年的不平靜，陸海空三軍一共發生6起重大意外，並在演習期間發生膠艇翻覆，一連造成21名弟兄殉職，多人輕重傷。

日前空軍F-16戰機發生空中座艙罩飛脫，預演戰備道起降，落地時機頭插地等嚴重飛安事件，儘管人員無恙，但顯然螺絲又鬆了而且零件掉滿地。

蔡政府出手闊綽大量購買美國武器，明年國防預算超過4700億，軍紀案件、戰備訓練卻屢屢狀況頻頻，這樣子的軍隊能打仗嗎？敵不攻，已自破。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※