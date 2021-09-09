美方發布聲明承認「本福德」號驅逐艦進入了美濟礁12海里，但稱該艦是履行自由航行的權利。此舉擺明了槓上9月1日才正式實施的《海上交通安全法》，至少有三條：第89條登船檢查規定、第91條限制操作規定、第92條勒令離開。

然而第118條並未規定處置辦法，儘管「本福德」違反《海安法》，但是中方目前尚無具體措施取締，換句話講，取締就是個政治決定。

不只是「本福德」號而已，「卡爾文森」號航母也在南海活動，這些軍事行動簡直就是戰鼓催征馬蹄疾。說起來也很簡單，美軍正在遂行「分散式作戰」，凡是能飛的、能漂的都要參與作戰，而且面積散佈得越廣越多越好，每個單元產生的打擊力量的總和，必然遠大於單艘軍艦。

現在是航母打擊群過來，下次是單艘情報船來訪，英國航母也會參加、還有日後定期駐防亞洲的河流級巡防艦。相信不久，美海軍的無人艇和陸戰隊的小型兩棲艦也會來，就是要不斷的踐踏中方的底線，說白了就是美國版的海上游擊戰。

美國人大概忘了，共產黨是游擊戰的老手，怎麼會看不明白呢？例如最近共軍驅逐艦編隊通過台灣東部和與那國島之間海域，意思有兩個：切斷台日聯繫、佔據台灣北部海域，與東南、西南海空兵力形成犄角，對台合圍之勢。

目前中國大陸的手腳只能伸到這裡，再遠還得等等。可能美國人不理解中國人的往來之道，《禮記》：「來而不往非禮也」。今天美軍拜訪南海，如果明天中國不回訪美國，那就太失禮了。

如果那天共軍組織一個航母打擊群到關島或南太平洋自由航行，甚至於編隊航經北極或者靠泊中南美呢？這是大國間的對抗，一切以實力來說話。

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