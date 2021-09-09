9月7日參加了國民黨青年部舉辦的「為戰鬥藍青年點讚」，因此有感而發想跟大家分享。

身邊的朋友們對於 戰鬥藍這個詞感到既新奇又陌生（一開始聽到確實覺得有點老氣哈哈），前段時間，一直有人問我「戰鬥藍」是什麼？是胡亂出征、謾罵、唇槍舌劍嗎？

我的答案是，「當然不是」，那不是我所追求的價值，更扭曲了戰鬥的理念。

不知道是不是趙少康董事長導流的關係，昨天半夜，我的粉專突然跑來了一些人跟我筆戰。很不幸的，他們的目的不是為了溝通或討論文章的內容，純粹就是對我進行人身攻擊，順便數落一下藍營。

在這個民粹當道的年代，老實說，這樣的行為早就司空見慣。但，這真的是我們所想要的世界嗎？

民主、言論自由的價值，在於「真理越辯越明」，但在「後真相時代」，思辨與溝通不只重要，更重要的，是勇氣。

如果你問我，什麼是戰鬥？我會告訴你，戰鬥就是大聲說出自己的理念，勇敢跟他人溝通。

我常常聽到一句話是這麼說的：「民進黨做70分可以吹到變100分，國民黨即便做了90分，看起來都沒有70分」。

不幸的是，這就是過去藍營最為人詬病的地方，「好欸沒勒講，歹欸隨人講」。對於自己優勢的戰場不敢論述，對於自己不利的戰場頻頻退守，以致一步步被主流民意所唾棄。

在綠營側翼鋪天蓋地的攻擊下，更不幸的，網路已經變成「謊言說一百次就會變成真話」的世界，人們不再了解事實，而只更在乎自己相信什麼。

連一點異議都不敢講的政黨，看到同志被圍剿就放生的政黨，不被時代所淘汰才怪。

當小粉綠說國民黨沒有貢獻的時候，你敢不敢舉出「全民健保」、「十大建設」、「護國神山台積電」？當側翼說高灣防疫好棒棒的時候，你能不能指出「民進黨阻擋採購疫苗」、「3+11防疫破口」、「防疫排名世界倒數」？（光講到這裡，等等又要被出征了吧哈哈），當然例子還有更多更多。

要當戰鬥藍，就要有說真話的勇氣，要有勇於跟謊言戰鬥的勇氣。

說真話沒什麼好怕的，說執政者不想聽的也沒什麼好怕的。民進黨不也是白手起家，勇敢跟當時威權且強大的國民黨對抗。如今物換星移，藍營憑什麼拿不出同樣的勇氣，去揭穿執政者所建構的謊言？

在我們的世代，藍營的聲音沒有同溫層，外界側目的眼光，各界負面的標籤，都牢牢的印在我們的身上。

我們要做的不是膽怯在原地，害怕不能改變任何事，「不做不會怎樣，做了很不一樣」。唯有踏出去的勇氣，才能讓改變從現在開始！

不管是捍衛我們既有的價值，還是讓人們看見不一樣的，進步、前衛、創新的聲音，前方的路再艱難，我們無所畏懼，願意堅守在這裡，如果有艱困的逆境，就要有加倍的勇氣，大家一起，戰鬥到底。

（作者為國立台北大學公行系學生、國民黨青年部助理研究員）

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