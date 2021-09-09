這波新北Delta病毒入侵校園與社區，經過基因比對確認與長榮機師不同病毒株。顯然又是機師以外的邊境管制出了問題，只不過不知道是何時縱放入台？又在台灣流轉了多久？

Delta憑藉著鬆散的境管進入台灣，再依附不願意廣篩的政策，在社區低度流行。逮著了開學的黃道吉日，又戳破了學校虛偽防疫的保護傘，一舉深入台灣。未來的走向一定是走到流感的老路，由學校傳回家庭，再傳入職場。前瞻性的家庭與職場預防性疫苗接種才是阻絕的重點，如果只能以舊思維跟在疫情屁股後面停課，是顧後而沒有瞻前。新北要很吃力的幹，才能出現樂觀的條件。

這次因為是Delta，肯定是由指揮中心縱放入台灣的。因為關口檢疫是中央的職權，放進一隻台灣本土沒有的病毒就已鐵證如山。回顧不久前大陸海關曾多次確診台灣入境驗出Delta的旅客，台灣都沒有報導，意外的也沒有用抗中的口吻回嗆否認。當時即有預感，台灣應該早有Delta，只是不願意承認罷了。

這次新北的校園爆發病毒，沒和長榮機師同源，應該可確認早已進入社區。指揮中心在逮到了新北小辮子後，立刻將自己檢疫的違失甩鍋給新北，還出言恐嚇「不排除升三級」。這種「作賊喊抓賊」的功夫，只有在正確放毒到反對陣營的縣市才會出手，不小心放到屏東、桃園時可都是噤若寒蟬，擺出一副「里有殯、不巷歌」的同島一命概念，好像台灣島上只有執政黨才有命似的。

指揮中心另外的甩鍋功夫是仿效美國，發起新冠溯源的工作。竟然想開啟新北核酸篩查陰性幼童家長的血清抗體測試，這項測試當然是希望驗出家長已具有新冠抗體，就此甩鍋新北沒有篩查出Delta病毒，以致讓疫情擴散。邊境防堵不力的錯，就可成功推給地方，尤其是反對黨執政的地方政府。這是第二層甩鍋伎倆。

指揮中心有了二層甩鍋網，不會因此滿足，第三層更為狠毒。這波疫情防疫成功的關鍵在「關門打狗」。新北政府很快很廣的執行了局部四級警戒級別的關門動作，也很快用上普篩查、快速篩查出病例。但最重要的是對匡列族群執行疫苗保護，避免繼續感染。但這枝打狗棒卻掌握在指揮中心的手裡。指揮中心手中即使有疫苗也不會馬上給，因為只要秉持「羅秉成的公文」處理原則，把新北拖到被罵臭了再撥疫苗，就又能收割戰果了。

新北雖然罩著中央的三層甩鍋網，又加上遠較台北市少得太多的醫療資源，防疫難度很高。但這些都不重要，「孤臣孽子」之心才是新北成功的關鍵。想想阿富汗有2兆美元的投入，結果仍是失敗。國共戰爭也沒法因美國的資源而贏得勝利，唯有孤臣孽子的對日抗戰才能成功，只不過勝利是慘勝。

在疫情初期的「以疫謀獨」，縱放了多次社區感染爆發危機。中期的「以疫謀財」，挺高端，檔進口疫苗，冤死了千條人命。現在更「以疫害命」，推遲疫區接觸者的疫苗保護，只為能再升為三級，卡死台灣的基層經濟。有這種指揮中心嗎？（作者為中華民國防疫學會理事長）