日本防衛省統合幕僚監部於9月8日公布，海上自衛隊於9月3日早上10時，發現中共東部戰區海軍三艘作戰艦（駐浙江舟山定海第6支隊所屬052D型飛彈驅逐艦淄博號/156、052C型飛彈驅逐艦鄭州號/151、第3支隊所屬956E型飛彈驅逐艦杭州號/13），由東海經沖繩北西170公里海域往南行，19時經宮古海峽後，進入西太平洋。9月5日編隊經過台灣和與那國嶼間水域北上進入東海。須特別注意，日本軍方遲至共軍離開後，才發布此訊息。

然而，根據我國防部公布共軍空中兵力連續6天（截稿前，9日尚未公布訊息）即時動態情資，9月3日運-8電偵機1架、運-8反潛機1架、轟-6K機2架；4日殲轟-7機2架、運-8反潛機2架；5日運-8反潛機1架、轟-6機4架、殲-16機10架、蘇愷-30機4架，共計19架；6日蘇愷-30機2架、殲-16機2架；7日運-8遠干機1架；8日上午殲-16機2架、運-8遠干機1架，下午運-8反潛機1架。這樣頻密、多批次、多架次巡弋台灣周邊海空域，的確很不尋常。

果然，美國太平洋艦隊8日在臉書發布「卡爾．文森號」航艦已經進入南海，並於9月5日、6日連續兩天進行艦載機的飛行訓練，5日「卡爾．文森號」準備進入南海時，當天正是解放軍大舉出動19架軍機擾我西南空域。還有，中共南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，9月8日，美海軍本福德號飛彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國南沙美濟礁鄰近海域。中方聲稱跟監並警告驅離，美方則予以駁斥，執行自由航行任務不受影響。

據此研判，美、中兩國軍事力量正在南海與台灣周邊海域對峙情勢上升中，初步具有美中建構台灣周邊戰場的圖像，值得特別關注。

首先，9月3日東部戰區海軍組織3艘具遠程攻船飛彈的「大型飛彈驅逐艦」應急快速經宮古海峽南下，追擊模擬突擊美航母編隊後，5日返航。這顯示中共解放軍已經可以完整掌握美國航母艦隊的動態，以為海空軍兵力調度與因應；這也是日本情報遞延發布的敏感所在。

再則，中共南部戰區則派遣空中兵力，以具掛載遠程攻船飛彈的轟6機，模擬攻擊航母及作戰艦。這類似編組，8月底中共海軍3艘作戰艦在沖繩以南因應日英航艦進行聯合演訓似有雷同，顯見這種海上應急快速打擊編隊模式，已經驗證成型。然而，此次雖未看到空中指揮單位預警機，但已可推論中共觀通系統與北斗衛星系統的指管通情能力已較以往大幅提升。

其次，美軍第七艦隊公布，尼米茲級核動力航空母艦「卡爾．文森號」號搭載先進具隱形能力的F-35C戰機在南海進行飛機起降作業；另本福德號飛彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入南沙美濟礁鄰近海域。這兩者是美軍刻意挑釁北京9月1日起生效的「中國海上交通安全法」，要求核動力船舶等5類外國船艦進入領海必須向中方報告的主張。不過，相信美方自始自終，不會因為中方增加或修改甚麼規定反制美軍印太戰略行動，而限縮其自由航行的意志。

最後，台灣需要特別注意的是，這次首次發現中共東部戰區派遣3艘大型飛彈驅逐艦，快速反應美航母編隊，這是與以往各戰區派遣遠海訓練編隊（二驅一補）模式不同。是否這類的「海軍火力突擊」紅軍海上打擊群，未來將複製到南部戰區海軍，國防部必須持續關注後續發展。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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