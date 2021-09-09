新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格為直轄市，也獲得縣長楊文科的支持。若此議最終獲得實現，北台灣從新北、台北、桃園到「竹塹」，一路下來都將屬於「都會區」的直轄市，且「大新竹」還將成為直轄市中人口密度最低者。林智堅還強調，新竹縣市合併升格可繼續扮演守護台灣的關鍵角色，而所謂的「守護台灣」無非是指新竹科學園區。不過，新竹科學園區還包括苗栗竹南園區和銅鑼園區，是否也應一併重劃合併的考量呢？

民國71年原屬縣轄市的新竹市及香山鄉合併，從新竹縣劃出升格為省轄市，該區域人口密集和達到一定人數，當是升格的主要條件。若依現行《地方制度法》第4條第3項之規定，設立與縣同級的「市」至少人口需達50萬人，但新竹市目前人口僅有45萬多人。換言之，用得以設「市」的法定最新標準來看，新竹市本已不夠格，若再併回原非都會區的新竹縣，難道會產生「負負得正」的效果，因而就具有了直轄市的條件？

《地制法》第4條第1項規定「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」，亦即人口聚居達125萬時，只是可設直轄市須具備的條件之一。因此，同條文第2項則規定「縣人口聚居達200萬人以上，未改制為直轄市前」，於若干制度上得準用直轄市的規定。

然而，民進黨立院大老柯建銘是林智堅「政治師傅」，又是新竹市地方派系的要角，他聲稱修改《地制法》第4條第1項的人數規定既不困難與複雜，且還可趕上2022年的地方「9合1大選」。而蔡英文日前以黨主席身分也表示，樂見此議題的討論。可以想見，這項並非出自於政府主管機關的政策倡議，因是民進黨內派系即興式的發動，其為了選舉布局的成分自要高於地方自治的發展。

事實上，彰化縣近10多年來的人口數都超過了125萬，若僅以此為標準，早已可升格為直轄市。不僅如此，彰化縣的人口密度每平方公里1173人，比高雄市和台南市還高，也更具有都會區域發展的條件。都會區域發展與人口密度相關，且為設立直轄市的必要條件之一，但過去縣市合併升格卻未重視此一條件。

目前新竹市的人口密度約為每平方公里4348人，僅次於台北市和嘉義市。若新竹縣、市合併成為直轄市，人口密度僅約為每平方公里670人，不僅低於高雄市的933人和台南市的853人，也低於金門的922人和澎湖的833人。另如嘉義市人口密度達每平方公里約4410人，若與嘉義縣合併後就降為438人，這是因為嘉義縣不適合人居的高山地區較多，自也不易發展成為都會區。

倡議新竹縣市合併成直轄市，讓我們關注到《地制法》第3條及第5條中明定「地方劃分為省、直轄市」、「省劃分為縣、市」及「省設省政府、省諮議會」，但現在還有台灣省嗎？民進黨要違法蠻幹並不難，但此種派系利益的即興式提議，恐怕將引發黨內派系力量的制衡。

（作者為民主文教基金會董事長）