日前在國民黨主席選舉電視辯論會上，原先選情不看好的孫文學校總校長張亞中，由於論述有據、直指國民黨的核心問題，不僅在網路上爆紅，網路民調支持度更一舉竄上最高。朱立倫、江啟臣雖然從政經歷豐富，但是對國民黨與兩岸問題採取迴避的態度，外界對他們失望之聲響起。

無力批駁鄰國論

為何會有如此的翻轉，不外兩點：一是，過去5年來國民黨沒有扮演好制衡的角色，被蔡政府以多數暴力「抄家滅族」卻顯得俯首稱臣；延伸到社會，蔡政府為所欲為，消滅中天新聞台，國民黨事不關己，「中正紀念堂」即將不保，所謂「反省威權」的歷史公園是對國民黨的羞辱，國民黨卻一副孤臣無力可回天的模樣。

二是，國民黨的理念被拋棄，不僅黨的精神理念，就連最具有優勢的兩岸關係也不敢觸碰，跟著民進黨所塑造的「主流民意」走媚俗路線。一個沒有理念、媚俗的政黨，不要說民進黨看不起，連自己的黨員也無法凝聚，談何重新贏回執政權？

以藝人張鈞甯被大陸「小粉紅」出征為例，11年前她所寫的碩士論文，被挖出題目有「我國」兩字，就被小粉紅扣上「台獨藝人」的帽子，儘管她立刻發表聲明稱「認同中國人身分」，但仍傳出參演的陸劇可能被除名的厄運。

蔡英文執政5年，在大陸工作的台灣藝人已經變成藝人歐陽娜娜所說的「高危職業」。藝人屬於文化與表演範疇，原本無關政治，但蔡政府抗中政策掀起兩岸對抗氛圍，讓藝人無法安心在大陸工作。作為一個反對黨，也是最有資格替藝人解困的國民黨，由於想改變「九二共識」的認知，國共關係漸趨冷淡，如果連扮演藝人保護者的角色都做不到，又何必侈言解決兩岸政治問題，這也讓江啟臣和朱立倫在電視辯論中顯得很烏托邦。

蔡英文總統8月31日出席「凱達格蘭論壇?021亞太安全對話」，在英文致詞時，以「neighbors」形容大陸與周邊國家，總統府中文新聞稿卻使用「鄰國」一詞，外界憂心蔡政府推動「兩國論」，因而掀起指責的聲浪，國民黨卻發不出有力的批駁，反而讓綠營指責批評兩國論的人是在興「文字獄」。蔡英文講詞中英文稿有別，英文的「neighbors」是指「鄰居」，與「鄰國」有很大的差別。這種內外有別的手法，對外不會讓美國反感，對內可以進行大內宣，這是民進黨的取巧，國民黨卻沒有能力說清楚，讓民眾理解其禍害。

失去理念與靈魂

執政後的民進黨，眼裡只有權力，沒有民主。民主化之後，大家所期待的菁英政治不見了，剩下的只有民粹政治，原本掌權的菁英也變成民粹的一部分。政客操作民粹，目的是為了選票，為了掌握分配資源的機會。以新冠疫苗來看，手握權力的中央疫情指揮中心，可以隨時改變疫苗注射的對象，把疫苗當成「戰略資源」，以操控支持者的取向，甚至為了即將到來的地方選舉，把疫苗做「傑利蠑螈」式的不正當分配，一些最需要的人卻無疫苗可打，這是台灣民主化後最惡質化的發展。

可悲的是，國民黨也是一樣，藍營內部菁英群集，但是只要參與政治，就擺脫不了派系、族閥的影響，獨善其身的人就無法掌握政治實力，最後也只能跟著民粹主義隨波逐流了。從國民黨主席選舉的電視辯論可知，最有論述能力的張亞中，雖然在辯論中被叫好，最後卻可能不叫座。

這是國民黨從威權化轉向世俗化後的變種，民粹化後的國民黨，積極於權力爭奪，不但忘了初衷，更忘了本分，完全不懂如何扮演「強而有力的反對黨」，最後只能任民進黨為所欲為。就像張亞中在辯論中所說的，國民黨現在最大的問題是失去它的理念與靈魂，在不該放棄的地方放棄，在該堅持的地方沒有堅持；過去30年來，在任者永遠相信民意，跟著民意走，卻未發現所謂主流民意早就被民進黨框定，難怪國民黨有「小綠」之譏。

民進黨操控與扭曲的所謂「主流民意」，大的影響是讓台灣處在戰爭邊緣，被全球視為「最危險的地區」；小的影響就像台灣藝人，動輒要被大陸的小粉紅出征，提出一些莫須有的台獨指控。民主政治是責任政治，不只執政黨有責任，反對黨也有責無旁貸的「反對責任」，扮演不好「反對責任」，重返執政就是癡人說夢。