荷蘭的殖民者，最早建立的第一個據點是熱蘭遮城，漢人稱為台灣城（或大員城，都是閩南語的音譯）。台灣城位於大鯤身的中心位置，扼守大員水道，三面環水，易守難攻。隨後，又在台灣城以東的陸地建了普羅民遮城，漢人稱為赤崁城。赤崁城與內陸交通方便，是人員、物資的集散地，包括建立在孤島上的台灣城的物資也需要由赤崁城提供。荷蘭人修建赤崁城的目的主要是從商業價值考慮，而台灣城則是軍事需要。

沙洲不是修建港口的理想場所，因為附近海水淺，而且隨著時間，海岸線會往外推移，使原本的港口變成內陸城鎮。理想的港口是建立在岩石或火山島上，穩固而水深，例如雞籠港。但考慮到與中國大陸的距離，以及附近土地的耕種條件，在台灣島西部還找不到一個比大員更好的地方。荷蘭殖民者到這裡建立據點，既有商業考慮，又有軍事考量，而台江內海的存在恰好滿足了這兩個要求。

赤崁樓可說是台灣歷史起點，目前留存建築是傳統清朝風格，後方有荷蘭城牆遺址。（陳志東攝）

假設鄭成功從中國大陸過來直攻台灣城，台灣城出於軍事目的修建，城牆很堅固，城樓有炮台，附近的港口有軍艦支援，最後的結果可能是陷入膠著戰，不分勝負。而此時，赤崁城會源源不斷地替台灣城提供物資，時間一長，遠道而來的鄭成功只能無功而返。所以，鄭成功想拿下台灣城，最好先拿下防守薄弱的赤崁城，切斷台灣城的物資來源，台灣城就陷於孤立無援的境地，投降是遲早的事。

想拿下赤崁城，就要進入台江內海。而進入台江內海的通道有兩個，一個是位於大員島和北線尾島之間的大員水道，另一個是位於北線尾島北端的鹿耳門水道。大員水道深，是主要通道，鹿耳門水道淺，只能走一些小船。荷蘭人修建台灣城正是為了扼守大員水道，除了台灣城，水道兩岸還修建了炮台。荷蘭人原本於1627年在北線尾島北端也修建了堡壘，後來發現沒什麼用，1656年堡壘坍塌後就廢棄了，不再派人把守。一般武裝帆船船體較大，吃水深，走大員水道成為唯一的選擇。從經濟上考量，精明的荷蘭人覺得沒必要再花錢守衛鹿耳門水道了。

但是，何斌發現其中的漏洞，每逢初一和十六，海水漲潮，鹿耳門水道可以通行大船。荷蘭人把防守的重心都放在台灣城，而鹿耳門沒有派兵防守，如果趁漲潮時，完全可以從這裡進入台江內海。

1661年3月底，鄭成功被暴風雨困在澎湖，心急如焚，正是想趕在4月初一這天到達鹿耳門，趁漲潮時從鹿耳門水道進入台江內海，如果錯過，又要等半個月。為了不貽誤戰機，他當機立斷，強行渡海。

台南市鹿耳門天后宮，曾經在文化季的活動中，演出鄭成功率軍登陸鹿耳門故事。（洪榮志攝）

3月30日，鄭軍冒著暴風雨，和風浪搏鬥，終於在4月初一拂曉到達鹿耳門水道海外。

鄭成功先換上小船，親自登上北線尾島察看地形，同時派出潛水精兵進入台江內海偵察。

中午，果然潮水大漲，鄭軍立即進入鹿耳門水道，然後兵分兩路：一路進入台江內海，一路登陸北線尾島。進入台江的艦隊是主力，搶占北線尾島既是為了控制鹿耳門水道，也是為了保障主力後方的安全。

荷蘭人對鄭軍的到來並非一無所知，如前所述，他們以為鄭成功必然會從大員水道進入，將火力全部集中在大員水道兩岸，沒想到鄭成功出其不意，打了個措手不及。

進入台江內海的艦隊兵分兩路：一路往南，切斷台灣城和赤崁城的聯繫；一路往東，在禾寮港搶灘登陸。

附近的漢人和原住民聽說國姓爺來收拾荷蘭人，爭先恐後地出來迎接，幫助鄭軍登陸。據荷蘭方面的記載，大約有2萬5千名壯勞參與協助。

在禾寮港登陸的鄭軍立即南下，目標是包圍赤崁城。

【未完待續】