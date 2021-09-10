2017年初到大陸參加台商友人在蘇北的娶媳婚禮，從男方下聘、迎娶、婚禮喜宴到女方的回門宴，禮俗繁多；由於新郎是獨子，其父事業有成，因此盡量將婚禮辦得盛大隆重。

女方家在三線郊區城市，但非常重視規矩，一切儀式都遵循古禮進行，繁文縟節耗時耗力，我們這些從台北遠來的親友團總算見識一番。

婚禮當天早上八點在友人工廠裡用過早餐就進入備戰階段，司機們還要先吃四種甜點和甜湯才上路。我們於九點出發提親，一行三輛車穿越市區開進鄉間的女方家。

新娘父母已在倒U字形的門口迎接，女方的房宅是兩層樓洋房，新郎父母將厚厚的聘金聘禮放在廳堂的桌上後，和新郎、親友及準親家分坐兩旁等候新娘入場。

約莫過了三分鐘，新娘由娘家親友陪同從前院側房進入廳堂向準公婆和男方親友奉茶，大門前的長串鞭炮同時響起，鄰居紛紛在門口觀禮。婆婆給了媳婦紅包後，雙方母親為新人戴上項鍊首飾、相擁、合照，接受左鄰右舍的道賀，全程約一小時結束。

十一點多返回工廠停留半小時後，新郎由娘舅們和工廠主管陪同分乘六輛豪華禮車再次前往新娘家進行迎娶，父母和親友團沒有隨行，後來聽說新郎還上演「過三關」才能娶得美嬌娘的習俗。

午後一點多，在炮竹聲中準新娘回到設在工廠宿舍的新房，員工早將宿舍的玻璃大門關閉並群聚門前大聲喧鬧，新人被擋在門外40多分鐘，隨行親友拋塞十多條香菸後員工才開門放行。

新娘進門後立刻受到屋內員工彩花紙炮的熱烈歡迎，旁人說這是小場面呢，被阻擋一個多小時是常態；在台灣如果開這玩笑，新人早就翻臉了。當時門外氣溫不到10度，冷風颼颼，但是新娘始終低頭面帶微笑，看來要成為台灣的少奶奶並不容易呢。

忙到接近兩點早已飢腸轆轆備感勞頓，和新人在宿舍接待廳用過中餐略事休息，下午四點多大夥又趕到市區的飯店準備正式婚禮，居然許多遠來的親友已經提早兩小時在喜宴餐廳等候，嗑瓜聊天，和台灣賓客姍姍來遲習俗大不相同。

六點半婚禮準時開始，席開三十餘桌，禮堂的舞台前搭了一座長約六公尺、寬兩公尺鋪著紅地毯的伸展台，先由新郎新娘穿著中式禮服從休息室走向伸展台接受大家的祝福，揭開頭紗之後，又立刻返回休息室換穿西式禮服，和雙方家長再走一次紅毯。

接著由新郎父親致詞，地方官員們被安排在房間部，沒有露面，不像在台的婚禮總要請些達官貴人說幾句話，甚至還要介紹有哪些顯貴到場致賀；習近平上任後，官員的作風都非常低調。

喜宴上菜前，桌上的幾包香菸已一掃而空，酒席有大閘蟹、烏參、豆蟲、雞鱉煨湯等十幾道菜，和當地生產著名的兩罈濃香型白酒和紅酒果汁，一桌1800元人民幣，吃得賓主盡歡。

婚宴司儀主持節目功力一流，充滿幽默喜感，字正腔圓又清晰的妙語在吵雜的宴席裡絲絲入耳；只是小朋友太多，而且都跑到舞台上翻滾嘻樂，沒人勸阻，司儀只得不斷和這群小貴賓玩遊戲，送禮物，這種景象也算是大陸婚禮的一種次文化。

大陸賓客參加喜宴對剩菜都不打包，有人形容這是「窮大方」，可是不管有沒有喝完的酒全被帶走，桌上看不到酒罈。喜宴進行兩小時，八點半宣布結束，比台灣婚宴至少三個小時要乾脆多了，只是喜宴結束沒有新人送客與照相的習俗，我反而不習慣了。

回到工廠已經快十點了，伙房員工準備了麵點給新人充飢，從台灣來的親友團倒是喝得醉醺醺。夜裡氣溫降到2度，天寒地凍，大家不勝酒力，紛紛休息準備第二天中午參加新娘的回門宴了。（歐陽聖恩/文史工作者）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。