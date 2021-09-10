海納百川》台藝人為何常被貼台獨標籤？（季霆剛）

台灣女星張鈞甯近來因碩士論文和過去的訪談提及「我國」，被中國大陸網民質疑是台獨，她日前在微博澄清自己「不是台獨」，強調「堅定認同自己中國人立場」，掀起兩岸熱議。蔡英文指張鈞甯風波「不僅是對個人權利的侵害，更凸顯兩岸在民主和威權兩種價值上的差異，這對兩岸交流不會帶來正面意義」。但問題是，民進黨有真心想要兩岸交流嗎？

另一方面，日前又傳出大陸官方將推出「限籍令」，並開鍘非中國籍的藝人，港星謝霆鋒日前接受中央電視台訪問時，指自己正在辦理退回加拿大籍的手續，港台兩地的藝人似乎正急於釐清自己的身分和立場。

香港只有少數藝人曾支持「占中」和2019年的「反修例」活動，即使香港有所謂的「黃絲」、「藍絲」壁壘分明，其實香港藝人在政治上不發反對之聲的就等同屬於建制內。反觀台灣藝人，若稍為在大陸知名，在行業內拔尖，被誤會的機會則愈高，也有可能被有心人查出少時舊聞，陷入兩難之困厄。

為何台灣藝人會如此容易被大陸網民標籤為「台獨」?主要是中國大陸普遍認為自陳水扁執政後，台灣的「文化台獨」傾向加劇。「文化台獨」占據多個文化領域，包括教育、語言、文學、藝術、影視等方面，「去中」日益嚴重，引起大陸民眾的反感。

台灣人不要以為大陸人民早晚只閱官媒，其實對台灣島內的「去中國化」以服務政治的狀況早已了然於心。近年台灣歷史教材被民進黨當局大修，以血源DNA否定台灣人與中國人的關係，將「中國史」切割納入「東亞史」等等行徑都可被認定為兩岸關係惡化之主因。

「文化台獨」的影響就是令兩岸民意衝突加劇，大陸人民對台灣民眾的惕厲、台灣民眾對在大陸的台灣藝人之訕笑以及對大陸愛國者的譏評，源於「文化台獨」縱容下兩岸人民心理距離漸遠，同為一家之下的認同感殆盡、形成極度對立之勢。

蔡英文執政後，兩岸官方對話斷絕，兩岸民間對話本是緩衝之法。可惜民進黨延續「文化台獨」之灌輸，樂此不疲地「去中」，新一代台灣人潛意識被扭曲，形成兩岸民間交流更形艱難。「文化台獨」令兩岸形成一道危險的障蔽，殄滅民間正常對話的良機，這是張鈞甯等台灣藝人在大陸被圍攻的深層原因 。（作者為中國大陸全國港澳研究會會員）

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