塔利班新政府成立，特別挑選911當天就職，很明顯就是故意要使美國難堪，當初是美國主動入侵阿富汗，將塔利班推翻建立傀儡政權，現在塔利班回敬美國只是剛好而已。

其實這還不算最大的侮辱，美軍撤軍後流出一張阿富汗部隊穿著美軍制服，仿效太平洋戰爭時美軍插旗硫磺島的照片，也幾乎讓美國人丟盡了顏面，這筆帳都算在總統拜登頭上。

屋漏偏遇連夜雨，極端氣候強襲美國，美東8州釀60餘人死亡，紐約、新澤西陷入緊急狀態，拜登視察紐約街頭時竟說，這是紐約嗎？是不是紐約，當總統的會不知道？只是慘狀令他自己都難以置信。

一向最挺拜登的《紐約時報》也十分罕見地對拜登提出嚴厲批評：「今年911來到時，一個已經降格的國家，正在由一位降格的總統掌管著。我們無法阻止一名煽動者進入白宮、無法阻止暴徒襲擊國會大廈、無法打贏（或至少避免被打敗）一場與道德與技術都落後的敵人、無法戰勝疾病，即使有安全有效的疫苗；並且無法相信政府、新聞媒體、科學機構、警察或任何其他機構……」幾乎遍數拜登上任以來所有的缺失。

天災人禍在所難免，但身為領導者應能帶領民眾走出困頓，而不是深陷一個又一個的漩渦無法自拔，這種領導人，自己倒霉也就罷了，人民跟著倒霉。

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