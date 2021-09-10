促轉會又發功了，矛頭一直指向蔣介石。蔣介石是威權的象徵，有歷史上的文獻記載及老一代人士的親身經驗，要評斷一個政治人物的功過，可能須由時代背景及歷史機緣，前後事件的因果關係，以多方面的分析研討，才能得到客觀及正確的評價。如為片面的及有特定意圖，配合當今執政者的心態，將歷史人物全面否定及醜化，不論其明顯的功績，那是比舊威權更可怕的心態，扭曲人性價值，造成社會對立、族群分裂，小小的台灣，承受得了嗎？

國民政府在中國大陸內戰失敗，退據台灣，可不是流亡政府，台灣地區還是中華民國的領土，中華民國並未被中共消滅掉。至於獨派人士主張台灣地位未定論，《開羅宣言》及《波茨坦公告》，都不算數，國民政府對台灣而言，是外來政權。那很簡單，請其向日本、二戰主要戰勝國美國，對中華民國政府行使關於台灣的聲索權，或由聯合國表示意見，能否託管台灣，否則，只是國際笑話一則，登不了堂面。

國民政府在台灣地區歷經過228事件的黑歷史，及為了防止中共的滲透，有白色恐怖，並進行威權統治；同樣為了阻止共黨，南韓的威權統治手段更為激烈，還發生過高度鎮壓反對學生的光州事件，造成多人死傷；即使是當時民主社會的美國，也有不堪回憶的麥卡錫事件；國民黨在台灣早期的統治，相對安定，至少保住台灣，免於中共武力併吞，台灣才有今日的民主自由。蔣介石的土地改革、九年國民義務教育、正確的經貿政策，開創台灣的經濟起飛，對台灣而言，絕對功遠大於過，台灣人可說是受益良多。

蔣介石的威權統治是反共，復興中華文化，注重公民與道德，雖然流於教條，但對於穩定社會秩序，有重大的功效，在與中共的台海數次戰爭及823炮戰，台灣人均能同仇敵愾，團結退敵，絕對有其時代性的貢獻。

要說威權統治，台灣在日據時代，台灣總督才是絕對的權威，台灣人在法律上是次等國民，日本警察的權限極大化，台灣人對之，只能稱大人，促轉會只是選擇性的配合當道，不去碰當時的日本政府，而只會拿蔣介石開刀，何來正義？

轉型正義只是遁詞，追殺國民黨，抹滅正確史觀，建構年輕一代仇恨及鄙視反對黨， 確保執政的民進黨永遠掌權，才是真正的用意。（作者為自由業）

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