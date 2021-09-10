趙介佑的案子越辦越大，黃承國悄悄辭去國策顧問，已獲得總統府的證實。黃承國辭去國策顧問，是為了幫被蔡英文解套，擺脫她和黑道的牽扯，但黃承國會這樣輕易離開政治江湖嗎？

黃承國雖然辭去總統府國策顧問，但還是民進黨的中常委，這點就很明顯告訴大家，他不會放下權位，只是換個方式經營。黃承國和洪耀福還是聯袂定期與黨內各派系代表見面，去年也介紹了不少人加入民進黨。這些新黨員的背景不得而知，但足夠讓黃承國與英系牢牢操控台北市黨部，吳怡農如果明年還要選市黨部主委連任，還是得看黃承國的臉色。

英系想要把台北市經營成自己的地盤，除了要控制台北市長的提名權之外，還要找出足夠的人參選台北市議員，所以口譯哥趙怡翔辭職返台備戰，就是這個背景，而黃承國就是英系在台北市的大樁腳。

黃承國經營台北市，除了積極物色市長與市議員人選、延續黨內影響力之外，柯文哲、第三勢力如林昶佐等，都是他交往的對象，足以讓未來有志台北市、甚至於總統大位者都必須對黃承國禮讓三分，也確保黃承國在後英時代的持續影響力。

江湖子弟江湖老，政治江湖也是如此。黃承國退下的只是蔡英文的國策顧問，但他已經在布局蔡英文之後的未來了。

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